Du haut de ses 2,06 mètres, le Franco-Ivoirien Isaak Touré fait tourner les têtes des grands clubs

Avec sa haute stature, 2.06 mètres pour près de 100 kg, Isaak Touré ne passe pas inaperçu. Aujourd’hui, plusieurs clubs, dont Nantes et Lorient, tentent d’attirer le géant que l’OM ne souhaite pas conserver.

Déjà bien armé en défense, l’OM ne semble pas compter sur son jeune défenseur. En effet, acheté au Havre, il y a deux ans, pour 5 M€, Isaak Touré fut prêté, la saison dernière, à l’AJ Auxerre. Mais, même s’il a fait bonne figure en Ligue 2, Souleymane Isaak Touré a peu de chance de jouer avec Marseille, cette saison. Le défenseur central franco-ivoirien se place seulement en 4e position, dans la hiérarchie des défenseurs pour l’entraineur marseillais, Marcelino.

Des intérêts de France et d’Allemagne

Isaak Touré suscite les intérêts du FC Nantes et de Lorient en ligue 1 française. Le défenseur, qui a besoin de jouer pour poursuivre sa progression, ne sera pas opposé à un départ. Mais l’OM préfèrerait une vente à un nouveau prêt. Et si le prix s’avère trop élevé pour les clubs bretons, des clubs allemands pourraient aussi se manifester.

Autre possibilité, un échange avec Bamo Meïté, un autre défenseur ivoirien qui intéresse les Olympiens. Âgé de 21 ans, né à Kani (Côte d’Ivoire), Bamo Meïté évolue comme titulaire à Lorient, depuis l’été 2021.

Isaak Touré sous le maillot ivoirien ?

Âgé de 20 ans, Isaak est sous contrat avec l’OM, jusqu’en juin 2027. Son transfert devrait dépasser les 5 M€. Possédant la double nationalité, il a encore la possibilité de jouer avec la Côte d’Ivoire.

En outre, du 11 janvier au 13 février 2024, la Coupe d’Afrique des Nations se disputera en Côte d’Ivoire.

Et pour cette 34ᵉ édition de la CAN, pour la première fois, 24 équipes participeront à la compétition. Il y aura 6 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes.