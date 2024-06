Drame à Abidjan : Les pluies diluviennes emportent cinq vies

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Abidjan, capitale économique ivoirienne, a été frappée par des pluies torrentielles qui ont entraîné la mort de cinq personnes. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) a annoncé vendredi ce bilan tragique.

En seulement 24 heures, certaines zones comme Yopougon et Cocody ont enregistré des précipitations de 214 mm et 205 mm respectivement, soit près d’un quart des précipitations attendues pour toute la saison des pluies (mai-juin-juillet). Ces précipitations, quatre fois supérieures à la normale, ont entraîné des inondations majeures et des éboulements​.

Un bilan lourd

Les conséquences de ces intempéries sont tragiques. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires a dressé un bilan provisoire vendredi matin, 5 décès et 227 victimes, dont 17 ont dû être évacués vers des hôpitaux​​. Ces victimes ont été piégées par la montée rapide des eaux et les glissements de terrain, principalement dans les communes d’Adjamé, Bingerville, Cocody, Yopougon et Abobo. Les secouristes, déployés conformément au plan inondation, ont travaillé sans relâche pour sauver et sécuriser les personnes affectées.

La violence des pluies a provoqué des coupures de routes et des destructions importantes dans plusieurs quartiers de la métropole ivoirienne. La plupart des communes d’Abidjan ont été touchées, avec une circulation difficile et des risques pour les résidents des zones inondées. Vendredi matin, l’eau avait partiellement reflué, mais les prévisions météorologiques annonçaient encore des pluies, bien que moins intenses, pour le reste de la journée​.

Une situation récurrente

Les inondations et les pluies torrentielles ne sont pas nouvelles pour Abidjan. La ville, avec ses six millions d’habitants, connaît régulièrement ce type de catastrophes, exacerbées par la croissance rapide de la population et l’urbanisation non planifiée. Les constructions précaires dans les zones inondables abritent une grande partie des populations pauvres et augmentent ainsi leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles. L’année dernière, les pluies diluviennes ont causé la mort de 30 personnes dans des incidents similaires​​.

Une réaction gouvernementale présente, mais encore insuffisante

Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a intensifié ses efforts pour améliorer l’assainissement et réduire les risques d’inondations. Des quartiers informels ont été détruits dans le cadre d’une vaste politique d’assainissement. Toutefois, les événements récents montrent que des actions supplémentaires sont nécessaires pour protéger les populations et les infrastructures contre les aléas climatiques extrêmes.