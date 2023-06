Côte d’Ivoire : un nouvel éboulement à Abidjan relance le débat sur la politique de logement

Au moins 5 personnes sont mortes, dimanche 11 juin, dans un éboulement de terrain, à Abidjan, après une pluie diluvienne qui s’est abattue dans la capitale de la Côte d’Ivoire. Un drame qui relance le débat sur la politique de logement dans le pays.



La pluie diluvienne qui s’est abattue à Abidjan a endeuillé la capitale de la Côte d’Ivoire. Cinq personnes d’une même famille ont péri dans la commune de Yopougon. « Le dimanche 11 juin à 03H11mn, la 4ème compagnie de Yopougon est alertée pour éboulement Yopougon, quartier millionnaire, hauteur collège Saint Louis cité 3 cocotiers », a annoncé, dans une note, le Groupement des Sapeurs-pompiers milliaires (GSPM). Un drame qui n’est pas un premier du genre dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Les cris d’alarme

En effet, en 2022, six personnes sont mortes dans un éboulement à Abidjan, suite à des pluies similaires. Après, cette catastrophe naturelle, le gouvernement avait lancé une opération d’évacuation des zones menacées d’éboulements ou de glissements de terrain. Ce nouveau drame relance ainsi le débat sur les constructions dans des zones à haut risque. En mars dernier, l’Office Nationale de la Protection Civile (ONPC) a haussé le ton contre la prolifération des constructions anarchiques dans les banlieues d’Abidjan. Elle avait identifié des « zones à risques », avec une recommandation « d’évacuer ces lieux » avant les pluies diluviennes.

Pays situé dans la partie occidentale du Golfe de Guinée, la Côte d’Ivoire est un pays en voie de développement. Son économie est basée essentiellement sur l’agriculture avec la production du Cacao et de l’anacarde. Depuis 3 ans, son taux de pauvreté est en baisse, passant de 39,4% en 2018 à 35% en 2020. Avec au passage, avec une croissance du PIB de 7,4 % en 2021. Cependant, en dépit de ses efforts, il ne s’observe pas de changement significatif sur le plan social.

Construction de logements sociaux

En plus de l’inégalité entre ceux qui vivent dans les zones urbaines et ceux des zones rurales, les Ivoiriens luttent encore pour avoir accès à la nourriture, à un logement décent, entre autres. Dans ce pays, les éboulements dus aux pluies et glissement de terrains est un vrai défi social. En début d’année, le gouvernement a procédé au lancement d’un vaste projet de construction de « 75 000 logements à Songon, dans la périphérie d’Abidjan, sur la route de Dabou ».

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques mis en œuvre au profit des populations les plus démunies. « L’objectif de ce projet est de soulager les populations confrontées à un déficit criard de 400 000 logements par an, afin de juguler les effets de la forte croissance démographique et remédier aux effets du sous-investissement dans ce secteur », avait expliqué le Premier ministre, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan, lors du lancement dudit projet.

