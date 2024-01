Diplomatie : lune de miel entre le Niger et l’Iran

Ployant sous les lourdes sanctions imposées par la CEDEAO depuis presque six mois, le Niger multiplie les attaches dans le monde pour amortir le choc. Après la Russie, la Turquie et autre Serbie, le Premier ministre nigérien s’est rendu en Iran.



Depuis quelque temps, le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a pris son bâton de pèlerin pour conduire l’offensive diplomatique de son pays. Après Moscou, il y a quelques jours, c’est à Téhéran que le chef de l’exécutif nigérien a posé ses valises. Un accueil très favorable lui a été réservé par le Vice-président de l’État islamique, Mohammad Mokhber. Le discours tenu par ce dernier a un écho très favorable auprès du Premier ministre nigérien. Puisque l’Iran dit presque exactement la même chose que le Niger au sujet des sanctions infligées par la CEDEAO.

« Nous condamnons les cruelles sanctions qui sont imposées par le système de domination (…) et nous allons partager l’expérience que nous avons dans ce domaine avec nos frères » du Niger, a laissé entendre Mohammad Mokhber. Pour Téhéran, la nouvelle dynamique souverainiste dans laquelle s’est engagé le Niger est une « réussite » à saluer. Le Premier ministre nigérien a, à son tour, remercié le partenaire iranien et exprimé la volonté de son pays à « donner un souffle nouveau à la coopération, qui dormait, avec la République islamique ».

S’assurer une présence en Afrique

Le facile rapprochement entre les deux pays tient surtout au fait que l’Iran y voit une possibilité de renforcement de sa présence sur le continent africain. Au même titre que d’autres pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis, etc.. L’Iran entend également offrir au Niger son expérience dans la gestion des sanctions. On sait que depuis plusieurs années, le pays des ayatollahs fait l’objet de multiples sanctions internationales en raison de la question du nucléaire. Plusieurs accords ont été signés à l’occasion de cette visite, surtout dans les secteurs de l’énergie, des finances et de la santé.

Ce voyage en terre iranienne intervient tout juste après un séjour du Premier ministre nigérien en Russie où des accords ont été signés surtout dans le domaine militaire. Après la Russie, le Premier ministre nigérien s’était rendu En Turquie et en Serbie. Une tournée entreprise pour diversifier les relations de coopération et soulager un pays sous le poids de lourdes sanctions économiques et financières.