Niger : la France suspend son aide au développement

Les condamnations continuent de fuser de toutes parts à la suite du coup d’État qui vient de renverser le Président élu du Niger, Mohamed Bazoum. Parmi les pays qui condamnent l’acte, il y a la France qui a, par ailleurs, annoncé, ce samedi, la suspension de son soutien financier au pays.

Présenté depuis mercredi dernier comme le chef de la junte, le général Abdourahame Tchiani, d’abord resté en retrait, a fini par s’afficher, vendredi, revendiquant la place de président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). La France, comme d’autres pays, a vertement condamné le putsch et va plus loin en demandant « le retour, sans délai, à l’ordre constitutionnel nigérien, autour du Président Bazoum, élu par les Nigériens ». Mieux, à travers son ministère des Affaires étrangères, le pays dirigé par Emmanuel Macron a annoncé, ce samedi, la suspension de « toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire » au Niger.

Cette décision prise par l’Exécutif français intervient au lendemain des propos tenus par Emmanuel Macron, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Président français a, en effet, condamné, « avec la plus grande fermeté, le coup d’État militaire » et l’a jugé « dangereux » pour la région. Dans le même temps, il avait appelé « à la libération » du Président Mohamed Bazoum.

En 2022, l’aide publique au développement fournie par la France au Niger se chiffrait à quelque 120 millions d’euros. Celle de 2023, qui devrait être supérieure, ne sera plus envoyée au pays. Avec ce coup d’État, on pourrait penser que la France est en train de perdre son dernier allié dans la région après le Mali et le Burkina Faso également aux mains de militaires plus tournés vers la Russie. À ce jour, 1 500 soldats français opèrent au Niger aux côtés des Forces armées nigériennes (FAN).