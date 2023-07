Niger : des manifestations de rue pour saluer les putschistes

Alors que la situation au Niger n’est pas encore totalement claire, des manifestants ont battu le macadam, ce jeudi, pour acclamer les officiers putschistes.

Ils étaient des dizaines à descendre dans les rues de Niamey, ce jeudi, pour manifester leur joie et féliciter les officiers tombeurs du Président Bazoum. Parmi eux, Tahirou Guimba, président du Mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés (MODDEL MA AYKATA), ancien candidat à l’élection présidentielle. Face à la presse, il a critiqué le système démocratique nigérien qui, selon lui, n’en est pas un. « Au moins, rétablissons la démocratie au vrai sens du terme, parce qu’elle n’existe plus, depuis 1998. Au Niger, personne n’a la possibilité de marcher, même à deux. Et c’est ça qu’on va appeler la démocratie ? Des élections truquées, des candidats qui ne répondaient pas aux exigences des lois et règlements de la République, et maintenant ils nous proclament chef d’État et font ce qu’ils veulent de nous. Non ! », a-t-il déclaré.

Pour lui, l’essentiel aujourd’hui n’est pas la durée de la transition que vont mettre en place les militaires, mais que le pays retrouve « sa pleine souveraineté », que les Nigériens prennent leur destin en main comme l’ont fait les Maliens et les Burkinabè.

Tout en extériorisant leur joie, les manifestants lançaient des slogans hostiles à la CEDEAO et aux puissances occidentales tandis que le drapeau russe est brandi. Ces derniers mois, on observe une montée en puissance de l’influence russe dans certains pays du continent avec en tête le Mali, le Burkina Faso au Sahel et la République centrafricaine en Afrique Centrale, pendant que l’Occident est de plus en plus rejeté.