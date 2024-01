Diplomatie : les États-Unis plus que jamais décidés à s’imposer en Afrique

Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s’apprête à faire une nouvelle tournée en Afrique. Dimanche, l’officiel américain doit fouler le sol africain où il se rendra au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et en Angola.

L’Afrique passe pour un espace géostratégique et convoité par les puissances mondiales. Un peu comme au XIXe siècle, le continent est devenu une véritable attraction où chaque puissance veut s’implanter et marquer son territoire. Ainsi, face à une France qui est en net recul dans ce que l’on appelait son pré carré, de nouvelles puissances se sont pointées et avancent à grands pas.

Besoin est-il de rappeler encore que depuis quelques années, la Russie a le vent en poupe sur le continent, au point d’organiser désormais un sommet annuel Russie-Afrique ? Et quid de la grande Chine ? Son implantation en Afrique est indéniable et lui permet de s’imposer dans plusieurs secteurs d’activité, et dans plusieurs pays sur le continent. Dans ces conditions, il n’est guère surprenant de voir les États-Unis mettre tout en branle pour marquer leur présence également. Surtout après le mandat de Donald Trump au cours duquel l’intérêt pour l’Afrique a été relégué au second plan.

Nouveau régime, nouvelle politique

L’accession au pouvoir du démocrate Joe Biden a radicalement changé la politique africaine de l’Amérique, la faisant passer d’une ignorance royale du continent des années Trump à une reconnaissance de l’importance stratégique du continent. Dans ce sens, le Secrétaire d’État entame une nouvelle tournée en terre africaine, à partir de dimanche. Anthony Blinken doit se rendre au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et en Angola. Au cours de cette tournée, les questions de sécurité régionale, de prévention des conflits, de promotion de la démocratie et de renforcement des échanges commerciaux seront au menu des discussions. Le climat, les investissements économiques, l’alimentation et la santé sont également des sujets importants qui ne seront pas occultés au cours de ce voyage en terre africaine de Anthony Blinken.

Au total, le chef de la diplomatie fera ainsi son quatrième voyage en Afrique, depuis sa prise de fonction. En plus des quatre pays qu’il s’apprête à visiter, à partir de dimanche (ce sera sa deuxième venue au Nigeria), Anthony Blinken a déjà parcouru le Niger, l’Éthiopie en mars 2023, l’Afrique du Sud, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda en août 2022. Plus tôt, en novembre 2021, il était au Kenya, au Nigeria et au Sénégal.