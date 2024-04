Deux ministres de la République Démocratique du Congo, soupçonnés de corruption, ont été empêchés de quitter le territoire national.

Deux ministres congolais, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le ministre du Développement rural François Rubota, ainsi que l’ancien ministre du Développement rural Guy Mikulu, sont dans l’impossibilité de quitter le territoire de la RDC. Cette interdiction de sortie du territoire leur a été signifiée par la justice congolaise dans le cadre d’enquêtes portant sur des présumés détournements de fonds publics.

Soupçons de surfacturation

Les faits reprochés aux ministres concernent des marchés publics liés à la construction de forages d’eau et à l’installation de lampadaires. Des soupçons de surfacturation auraient entaché ces marchés, poussant les autorités judiciaires à ouvrir des investigations. Niant fermement les accusations portées contre eux, les ministres incriminés ont demandé l’ouverture d’enquêtes afin de faire la lumière sur ces affaires.

Ils clament leur innocence et dénoncent des manœuvres visant à les nuire. Cette affaire survient alors que le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, se trouve en visite officielle en France. La justice congolaise maintiendra-t-elle l’interdiction de quitter le territoire à l’encontre des ministres mis en cause ? Les enquêtes permettront-elles de confirmer ou d’infirmer les soupçons de corruption qui pèsent sur eux ?

Questions récurrentes de corruption

Autant de questions auxquelles les prochains jours devraient apporter des réponses. En attendant, cette affaire jette un nouveau coup d’ombre sur la gouvernance en République Démocratique du Congo, un pays où les questions de corruption sont récurrentes. La RDC a connu une croissance économique robuste, ces dernières années.

En effet, le PIB réel a progressé de 8,9% en 2022 et de 7,8% en 2023. Cette croissance est tirée par le dynamisme du secteur minier, en particulier le cuivre et le cobalt. Ce pays d’Afrique Centrale possède des ressources naturelles abondantes, dont le cuivre, le cobalt, le diamant, l’or et le bois. Ces ressources représentent un potentiel économique important pour le pays.

Inégalités de revenus sont très élevées

Le gouvernement congolais a engagé des réformes économiques visant à améliorer le climat des affaires et à diversifier l’économie. Ce qui n’empêche pas la RDC de faire ^partie des pays les plus pauvres du monde, avec environ 75% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national. Les inégalités de revenus sont très élevées dans le pays. Le 1% le plus riche de la population détient plus de 40% des richesses du pays.

La corruption reste un problème endémique en RDC, ce qui entrave le développement économique et la distribution des richesses. Les infrastructures sont défaillantes dans tout le pays, ce qui pèse sur la compétitivité de l’économie. L’instabilité politique a freiné le développement économique dans le passé. Avec un conflit dans la partie est qui a fini de mettre l’économie à genoux.