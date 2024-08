Des JO 2024 à l’engagement sanitaire, deux championnes africaines mobilisent pour la santé en Afrique

Alors que l’effervescence des Jeux Olympiques de Paris 2024 bat son plein, deux escrimeuses africaines transforment leur succès sportif en action humanitaire. Ndeye Bineta Diongue, 35 ans, du Sénégal, et Zohra Kehli, 22 ans, d’Algérie, unissent leurs forces pour la campagne « Champion.ne.s de la Santé en Afrique », une initiative audacieuse d’Amref Health Africa

La campagne « Champion.ne.s de la Santé en Afrique », soutenue par Amref Health Africa et des sportives africaines, s’est achevée en juillet 2024, en amont des Jeux Olympiques de Paris. Cette initiative a mis en lumière l’importance d’investir dans la formation des professionnels de santé en Afrique, suscitant un vif intérêt pour la mission d’Amref Health Africa.

Témoignages de deux championnes

Parmi les athlètes engagées, Ndeye Bineta Diongue, escrimeuse sénégalaise de 35 ans, et Zohra Kehli, première Algérienne championne d’Afrique d’escrime, ont partagé leurs réflexions sur la santé et son impact sur le développement personnel.

Ndeye Bineta Diongue a participé au lancement de la campagne le 2 juillet à l’ambassade du Kenya à Paris. Elle a souligné « La bonne santé physique et mentale est cruciale pour l’épanouissement et la réalisation de soi. Que l’on soit sportif ou non, elle favorise le bien-être, la confiance en soi et la capacité à relever les défis du quotidien. » Puis l’escrimeuse a insisté sur le soutien aux professionnels de santé en Afrique : « Il est essentiel de soutenir les professionnels de la santé en Afrique. Ils jouent un rôle crucial dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, améliorant ainsi la santé des populations africaines. »

Enfin, Bineta a rendu hommage à sa grand-mère sage-femme : « Ma grand-mère était une sage-femme exceptionnelle. Elle aidait les femmes à accoucher chez elle quand elles n’avaient pas le temps d’aller à l’hôpital. Tout le monde l’aimait dans le quartier. »

Zohra Kehli, 22 ans, qui a brillamment représenté l’Algérie à l’épreuve de sabre aux JO 2024, a également exprimé son soutien au programme : « La santé mentale est fondamentale, car elle impacte la santé corporelle. C’est central pour une sportive de haut niveau, mais chacun doit prendre soin de sa santé psychologique. » Pour Zohra, soutenir les professionnels de santé est crucial, car « Le soutien aux professionnels de santé en Afrique est indispensable pour que les structures de soins soient bien équipées en personnel et puissent mieux prendre en charge les maladies. »

L’impact de la campagne

Les deux championnes ont salué l’initiative et soutenu la campagne. Bineta a déclaré :

« Cette campagne inspirante met en avant ceux qui s’engagent pour la santé en Afrique, sensibilisant et mobilisant la population autour de cette cause vitale. » et Zohra a ajouté :

« Elle célèbre l’engagement des héros du quotidien et remercie ceux qui œuvrent à améliorer la santé en Afrique. »

La campagne « Champion.ne.s de la Santé en Afrique » illustre le lien entre sport et santé, soulignant l’importance de renforcer les systèmes de santé pour un meilleur avenir en Afrique. Les témoignages de ces athlètes olympiques inspirent espoir et action pour un changement positif.