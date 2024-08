Des experts africains veulent reverdir le continent lors de la conférence GLF Africa 2024

Le 17 septembre prochain, l’Afrique sera au centre des discussions mondiales sur la restauration des paysages, avec la tenue de la conférence hybride « GLF Africa 2024 : verdissement de l’horizon africain ». Cet événement majeur, organisé par le Global Landscapes Forum (GLF), réunira des milliers de participants, à la fois en personne au siège de World Agroforestry (ICRAF) à Nairobi, Kenya, et en ligne. Objectif : explorer les voies africaines vers un avenir plus durable.

Cette conférence se distingue par la diversité et la richesse des intervenants qui y participeront. Parmi eux figurent Éliane Ubalijoro, PDG du Centre de recherche forestière internationale et agroforesterie mondiale (CIFOR-ICRAF), Elizabeth Mrema, Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive adjointe du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et Benjamin Singer, Spécialiste senior des forêts et de l’utilisation des terres au Fonds vert pour le climat (GCF), entre autres. Ces experts, accompagnés de praticiens, financiers, décideurs et leaders communautaires, partageront leurs connaissances et solutions pour relever les défis liés à la restauration des paysages africains.

Des thèmes cruciaux pour l’avenir du continent

L’Afrique, qui abrite plus de 30 % de la biodiversité mondiale, est confrontée à des défis environnementaux majeurs, mais aussi à des opportunités uniques pour montrer la voie en matière de restauration des paysages. Lors de la conférence GLF Africa 2024, les participants aborderont plusieurs thématiques essentielles :

Systèmes agroalimentaires durables : comment garantir la sécurité alimentaire tout en respectant les impératifs environnementaux et en assurant des moyens de subsistance décents pour les communautés agricoles.

: comment garantir la sécurité alimentaire tout en respectant les impératifs environnementaux et en assurant des moyens de subsistance décents pour les communautés agricoles. Partenariats et financement : la nécessité de mobiliser des fonds pour financer la transition écologique du continent. L’Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an en financement climatique pour atteindre ses objectifs d’ici 2030.

: la nécessité de mobiliser des fonds pour financer la transition écologique du continent. L’Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an en financement climatique pour atteindre ses objectifs d’ici 2030. Gouvernance de la transition juste : explorer les moyens de créer un avenir plus vert et inclusif, sans laisser personne de côté.

: explorer les moyens de créer un avenir plus vert et inclusif, sans laisser personne de côté. Restauration des paysages à grande échelle : mettre en lumière les solutions locales et les innovations pour remédier à la dégradation de plus de 45 % des terres africaines.

: mettre en lumière les solutions locales et les innovations pour remédier à la dégradation de plus de 45 % des terres africaines. Droits et moyens de subsistance dans des paysages en mutation : adapter les communautés aux changements tout en garantissant leurs droits et leur bien-être.

Technologie et données : l’utilisation de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies pour une gestion durable des terres.

Un événement ouvert à tous pour un avenir durable

La conférence GLF Africa 2024 sera accessible en anglais, swahili et français, permettant ainsi une large participation et une diffusion des connaissances à travers le continent et au-delà. Cet événement se veut inclusif, réunissant des voix diverses pour créer un dialogue constructif autour des enjeux environnementaux les plus pressants.

Avec cette conférence, l’Afrique se prépare à prendre les devants sur la scène mondiale en matière de restauration des paysages et de lutte contre la crise climatique. Comme l’a souligné Éliane Ubalijoro, « Nous avons des solutions existantes et les outils pour en développer de nouvelles dont le monde a vraiment besoin. Et si nous nous unissons, nous pouvons aller au-delà de la survie — pour prospérer. »

Plus d’informations sont disponibles sur le site de GLF Africa 2024