Des bonbons Haribo contaminés au cannabis aux Pays-Bas : inquiétudes en Afrique après l’affaire Kinder

L’affaire a fait grand bruit aux Pays-Bas : des bonbons Haribo, en apparence ordinaires, se sont révélés être infusés… au cannabis. La marque allemande a dû rappeler d’urgence ses bonbons Happy Cola F!ZZ en sachets de 1 kg après que des consommateurs, dont des enfants, ont signalé des malaises, notamment des vertiges, peu après leur consommation. De quoi soulever des craintes en Afrique où les enfants raffolent de ces « gommes sucrées ».

L’Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) a confirmé la présence de cannabis dans plusieurs lots de bonbons Haribo et a ordonné le rappel. Le rappel concerne des produits dont la date limite de consommation est fixée à janvier 2026, et un code produit spécifique. Haribo a lancé une enquête interne et coopère avec la police néerlandaise pour déterminer comment ces bonbons ont été contaminés et comment ils ont atteint les rayons de magasins.

Une menace globale ? Haribo est aussi présent en Afrique

Bien que l’incident soit pour l’instant circonscrit aux Pays-Bas, il soulève une inquiétude légitime en Afrique, où la marque Haribo est bien implantée dans plusieurs pays, notamment au Maroc, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou encore au Kenya. Dans de nombreux marchés africains, ces bonbons sont vendus aussi bien en supermarché qu’au détail dans les petites boutiques. La question de la sécurité alimentaire et du contrôle des importations devient donc centrale.

Lire aussi : Italie : un Marocain dissimule de la drogue dans des capsules de Kinder Surprise

D’ailleurs, l’inquiétude est de mise chez des parents qui ont l’habitude d’acheter ces friandises pour leurs enfants. « J’espère seulement que les Haribo que j’ai l’habitude de payer à mes enfants ne sont pas concernés. Je ne me pardonnerai jamais d’avoir offert de la drogue à mes enfants. Moi qui leur en achète quasiment chaque semaine, tellement ils en raffolent. Surtout celui qui a 5 ans, quand on va dans les grandes surfaces, son premier réflexe est de s’offrir un paquet de Haribo », confie cette trentenaire.

Rappel des Kinder Surprise et les Kinder Schoko-Bons

Un autre scandale alimentaire de grande ampleur a récemment secoué le monde avec la marque Kinder, bien connue des enfants. En 2022, plusieurs produits Kinder, notamment les Kinder Surprise et les Kinder Schoko-Bons, ont été retirés du marché dans de nombreux pays en raison d’une contamination à la salmonelle. Le foyer d’infection avait été localisé dans une usine de la société Ferrero en Belgique.

Des dizaines de cas de salmonellose ont été recensés en Europe, mais aussi en Afrique, notamment en Afrique du Sud et en Égypte, où des rappels ont été effectués. Des autorités sanitaires locales, comme la Direction de la protection des consommateurs au Maroc et des agences en Algérie et au Cameroun, avaient rapidement émis des alertes. Des incidents qui mettent en relief les limites des contrôles sanitaires sur les produits importés, même pour des marques mondialement reconnues.

Inquiétudes autour de produits consommés par des enfants en Afrique

Par ailleurs, à maintes reprises, des produits consommés par des enfants ont posé problème en Afrique. En Afrique du Sud, en 2022, plusieurs cas d’intoxications ont été signalés après la consommation de sucreries artisanales au cannabis, vendues illégalement dans des écoles. Au Nigeria, des autorités ont alerté à plusieurs reprises sur la vente de friandises contenant des substances psychoactives déguisées sous forme de bonbons ou de biscuits.

En Côte d’Ivoire, en 2021, une alerte avait été lancée concernant des boissons énergisantes suspectées de contenir des stimulants non déclarés, également vendues à proximité des établissements scolaires.