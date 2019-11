Italie : un Marocain camoufle de la drogue dans des capsules de Kinder Surprise

Un citoyen marocain a été arrêté entre les deux petites villes de Roveto et Balsonaro (province de l’Aquila) en possession de stupéfiants. Fait marquant, l’individu âgé de 25 ans avait dissimulé les 14 doses de cocaïne à l’intérieur des capsules de Kinder Surprise, là où devrait normalement se trouver des jouets.

Il a été pris en flagrant délit par les carabiniers, au volant de son véhicule, plus exactement au détour d’un contrôle de la circulation routière, d’après les précisions du site italien Marsica Live.

C’est à la suite d’une fouille complète du véhicule que les carabiniers ont pu débusquer les 14 Kinder recelant la stupéfiante surprise de 8,8 grammes, chacun. Grâce à cette saisie, un réseau de narcotrafiquants a été démantelé, ce qui a donné lieu à une vague d’arrestations à Roveto. A la demande du parquet, les suspects ont été inculpés pour possession et trafic de drogue et placés en résidence surveillée.

En parallèle, les enquêtes continuent d’être menées pour démasquer les contacts inclus dans le réseau, et qui seraient basés dans la commune et la province pour ainsi recomposer les différentes branches du cartel, et si possible, débusquer ceux qui sont à la tête de tout ce trafic, précise le média italien.