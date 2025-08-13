Fenêtre marocaine sur le Jurassique : des fossiles exceptionnels découverts dans le Moyen Atlas

Dans les montagnes du Moyen Atlas, près de Boulemane, une découverte paléontologique suscite un vif intérêt dans le monde scientifique. Trois dents fossilisées, appartenant à des dinosaures géants ayant foulé la Terre il y a plus de 165 millions d’années, ont été extraites du sol marocain par une équipe de chercheurs nationaux et internationaux. Il s’agit là des plus anciens restes du groupe Turiasauria jamais identifiés sur le continent africain.

Les Turiasauria sont des dinosaures herbivores colossaux, cousins des sauropodes bien connus pour leur cou démesuré et leur silhouette massive. Toutefois, à la différence des sauropodes plus évolués, appelés néosauropodes, les Turiasauria présentent des caractéristiques morphologiques distinctes, en particulier leurs dents imposantes, plates et en forme de cœur. Ces traits dentaires ont permis aux scientifiques de rattacher les fossiles trouvés dans le Moyen Atlas à ce groupe.

Découverte paléontologique dans les montagnes du Moyen Atlas

Cette découverte remonte à une époque appelée le Bathonien, une phase du Jurassique moyen, soit entre 168 et 166 millions d’années avant notre ère. C’est une période très importante dans l’évolution des grands vertébrés terrestres, où la diversification des dinosaures atteignait des sommets. Jusque-là, les traces les plus anciennes des Turiasauria provenaient d’Europe. La donne change avec une découverte paléontologique dans les montagnes du Moyen Atlas, près de Boulemane, au Maroc.

Leur présence au Maroc vient ainsi enrichir notre compréhension de la répartition géographique de ces créatures durant cette époque lointaine. Mais l'importance de la trouvaille ne se limite pas à ces trois dents. Le site de fouilles, déjà reconnu pour sa richesse fossilifère, a livré au fil des années plusieurs spécimens exceptionnels.

Diversification de nombreuses espèces préhistoriques

Parmi eux, des chercheurs ont identifié le plus ancien ankylosaure, un dinosaure cuirassé, jamais mis au jour dans le monde, ainsi que ce qui semble être l’oiseau le plus ancien connu à ce jour. Le terrain, rendu plus accessible par des inondations récentes qui ont mis à nu certaines couches géologiques, a facilité la localisation de ces précieux vestiges. Ce nouveau jalon paléontologique vient renforcer le rôle central que joue le Maroc dans la compréhension de l’évolution des dinosaures.

Situé à la croisée des anciens continents, le royaume offre une opportunité pour retracer les migrations, les adaptations et la diversification de nombreuses espèces préhistoriques. Les Turiasauria, autrefois considérés comme principalement européens, semblent désormais avoir eu une aire de répartition bien plus vaste que supposé. À travers cette découverte, c’est toute une portion méconnue de l’histoire de la vie qui se dévoile. Elle pousse les scientifiques à revoir certaines hypothèses sur les routes de dispersion des dinosaures au Jurassique, et à reconnaître la région du Moyen Atlas comme un véritable sanctuaire fossile.