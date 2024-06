Derna : une ville libyenne en reconstruction après les inondations de 2023

Des inondations d’une rare violence s’abattent sur la ville libyenne de Derna. Nous sommes en septembre 2023, des torrents d’eau dévastent la cité côtière, faisant des milliers de morts et de nombreux déplacés. Les infrastructures sont lourdement endommagées, des quartiers entiers rasés. La phase de la reconstruction est aujourd’hui enclenchée.



Un an après le drame, Derna panse ses plaies et s’engage dans un long processus de reconstruction. La tâche est immense, les défis nombreux. Manque de moyens, instabilité politique, accès difficile aux zones sinistrées: les obstacles sont nombreux. Pourtant, une lueur d’espoir subsiste dans cette partie de la Libye. Les habitants de Derna font preuve d’une admirable résilience.

Chemin long et ardu vers le relèvement

Des initiatives locales se multiplient pour venir en aide aux plus touchés et relancer l’activité économique. L’aide internationale est également précieuse. Des ONG et des pays étrangers apportent leur soutien aux efforts de reconstruction. Des écoles et des hôpitaux sont reconstruits, des routes et des ponts réhabilités. Des habitations provisoires sont installées pour reloger les familles sinistrées. Le chemin vers le relèvement risque d’être long et ardu.

Toutefois, la détermination des habitants de Derna, couplée à l’appui de la communauté internationale, donne l’espoir de voir renaître une ville plus forte et plus résiliente. L’histoire de Derna est un rappel puissant de la force souvent destructrice de la nature. En effet, plus de 5 000 morts avaient été déplorés. En plus de près de 10 000 blessés. Plus de 20 000 personnes déplacées, notamment des familles entières qui ont perdu leurs maisons et ont été contraintes de fuir vers des zones plus sûres.

Derna fragilisé face à de futurs événements climatiques

Des infrastructures essentielles ont été lourdement endommagées, notamment des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux. En outre, des milliers de maisons ont été détruites ou rendues inhabitables. Les activités économiques ont été paralysées avec de nombreux commerces et entreprises touchés par les inondations. Autant de facteurs qui ont aggravé la situation économique déjà fragile de la région.

Les inondations ont aussi eu un impact environnemental, avec des terres agricoles dévastées. Des dégâts importants ont été causés aux cultures et aux sols, compromettant la sécurité alimentaire de la population. Les eaux usées et les produits chimiques se sont déversés dans l’environnement, menaçant la qualité de l’eau et la santé des populations. La déforestation et l’urbanisation sauvage ont fragilisé la ville face à de futurs événements climatiques extrêmes.