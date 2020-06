Dépistage massif au Maroc sur ordre de Mohammed VI

Dans un communiqué conjoint du Ministère de la Santé et de la puissante CGEM, Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui regroupe les entrepreneurs du Maroc pour leurs actions de représentation auprès des pouvoirs publics, a annoncé que sur décision de sa Majesté le Roi Mohammed VI une campagne de dépistage massive était mise en place dans le secteur privé.

Toujours à la pointe de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, le Roi Mohammed VI a pris une nouvelle fois une mesure forte pour limiter les risques d’infection de la population tout en accélérant la reprise économique. Il convient, en effet, d’éviter qu’après la crise sanitaire les dégâts causés par la crise économique soit pire encore pour la population.

Chakib Alj, le président de la CGEM explique que « Cette opération vise à limiter le risque de propagation du virus en entreprise et garantir une reprise d’activité sécurisée et sereine. Toute reprise ou poursuite d’activité est désormais conditionnée à la participation à cette campagne de dépistage massif».

La campagne sera subventionnée pour être proposée à prix coutant aux entreprises afin que l’enjeu financier ne soit pas un frein à ces campagnes massives précise la CGEM.

Une nouvelle fois le Roi Mohammed VI, son Gouvernement et les entreprises marocaines ont fait preuve d’une grande réactivité et de beaucoup de pragmatisme, comme cela avait déjà été le cas avec la mise à contribution de l’industrie textile pour fabriquer des masques et des appareils de respiration il y a quelques semaines.

Aujourd’hui le Maroc a enregistré 7922 cas officiel de Covid-19 pour 206 morts et l’évolution de l’épidémie semble aujourd’hui bien maitrisée.

Communiqué de la CGEM : Dépistage massif en entreprise

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a été chargée de coordonner, en partenariat avec le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur, une très large campagne de dépistage du COVID-19 auprès des employés du secteur privé, qui démarrera ce mercredi 3 juin 2020.

Cette opération vise à limiter le risque de propagation du virus en entreprise et garantir une reprise d’activité sécurisée et sereine.

Toute reprise ou poursuite d’activité est désormais conditionnée à la participation à cette campagne de dépistage massif.

A ce titre, nous vous prions de bien vouloir renseigner le formulaire ci-après qui permettra de recueillir les informations indispensables à une gestion rapide et fluide de cette opération responsable et citoyenne.

Dès réception de vos réponses, le responsable désigné par votre entreprise sera contacté pour organiser la réalisation des tests dans les plus brefs délais.

La CGEM a mis en place un compte bancaire CGEM COVID (RIB : 007 780 0002005000300262 82) dédié à la réception du règlement de ces tests par les entreprises. Le tarif des tests sera au prix coûtant.

Pour accéder au formulaire de demande d’une campagne de dépistage

