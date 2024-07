Décès de Roland Dumas, l’ancien Ministre de Mitterrand aux liens profond avec l’Afrique

Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères sous la présidence de François Mitterrand, s’est éteint à l’âge de 101 ans. Figure emblématique de la diplomatie française, particulièrement en ce qui concerne les relations avec l’Afrique, Dumas laisse derrière lui un héritage complexe et souvent controversé qui a profondément marqué la politique étrangère française des années 1980 et 1990.

Né en 1922, Roland Dumas avait débuté sa carrière politique dans les années 1950 avant de devenir un proche collaborateur de François Mitterrand. Il a servi comme ministre des Affaires étrangères de 1984 à 1986, puis de 1988 à 1993. Pendant cette période, Dumas a joué un rôle crucial dans la définition de la politique africaine de la France, une politique souvent qualifiée de « Françafrique » en raison de ses aspects néocoloniaux.

Un héritage controversé

Sous l’égide de Dumas, la France a renforcé ses liens avec plusieurs États africains, mettant en avant des relations économiques et militaires étroites. Son mandat a été marqué par plusieurs interventions françaises sur le continent africain, justifiées par la nécessité de protéger les intérêts français.

Les actions de Dumas en Afrique ont souvent été critiquées pour leur implication dans les affaires internes de pays africains et leur soutien à des régimes autoritaires. Son mandat de ministre des Affaires étrangères a notamment coïncidé avec l’assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso en 1987. Le rôle de la France dans ce tragique événement reste aujourd’hui encore trouble.

Par ailleurs, Dumas a longtemps entretenu des liens étroits avec plusieurs leaders africains, dont Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d’Ivoire dont il fut ensuite l’avocat.

Mais malgré ces controverses, Dumas a également été reconnu pour son rôle dans la médiation de conflits et la promotion de la coopération franco-africaine.

Une influence persistante

Après avoir quitté ses fonctions ministérielles, Roland Dumas avait continué à jouer un rôle dans les affaires internationales en tant que conseiller et avocat. Jusqu’à ses derniers jours, ses opinions sur les relations internationales, notamment avec l’Afrique, restaient suivies et commentées.

Le décès de Roland Dumas marque la fin d’une époque pour la diplomatie française. Ses actions et décisions en tant que ministre des Affaires étrangères ont laissé une empreinte indélébile sur les relations entre la France et l’Afrique. Si ses méthodes et ses choix ont souvent été controversés, il est indéniable que son influence a profondément marqué les politiques étrangères de la France. Sa disparition sera l’occasion de relancer le débat sur l’héritage de la « Françafrique » et son impact durable sur les relations franco-africaines contemporaines.