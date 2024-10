Debordo Leekunfa : 5M de vues en 48h, Françoise Remarck réagit

Debordo Leekunfa, l’un des artistes les plus en vue de Côte d’Ivoire, vient de franchir un cap impressionnant avec son dernier single, Djeneba Djaba . Ce morceau, accompagné d’un clip diffusé sur YouTube le 25 octobre 2024, a fait l’effet d’une bombe et atteint plus de cinq millions de vues en seulement 48 heures.

Ce succès spectaculaire n’a pas laissé indifférente Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. Elle a tenu à exprimer son enthousiasme et à féliciter l’artiste pour cet exploit.

Les félicitations de Françoise Remarck

Depuis l’étranger, où elle est actuellement en mission, la ministre Françoise Remarck a salué l’accueil exceptionnel réservé à Djeneba Djaba. Dans un message vibrant publié sur ses réseaux sociaux, elle a exprimé son admiration pour Debordo Leekunfa et affirmé qu’elle attendait ce clip avec impatience.

La ministre a notamment souligné que le titre est devenu un phénomène. Il a accumulé un million de véritables vues en seulement six heures après sa mise en ligne. Elle a également encouragé l’élan de solidarité qui s’est créé autour de l’artiste. Pour elle, cet engagement est un signe positif pour la promotion de toutes les expressions artistiques en Côte d’Ivoire.

La culture ivoirienne sous le feu des projecteurs

L’enthousiasme de Françoise Remarck pour Djeneba Djaba n’est pas seulement le fruit de son succès rapide, mais aussi de ce que cela représente pour la culture ivoirienne. La ministre a pris soin de rappeler que la musique ivoirienne contribue largement au rayonnement international du pays. Elle n’a pas manqué de souligner l’importance de la diversité et de la créativité dans ce succès et a encouragé ainsi d’autres artistes à se lancer et à innover. Ce soutien officiel de la ministre témoigne de l’engagement des autorités ivoiriennes en faveur de la valorisation de leurs talents locaux et de la promotion de la culture ivoirienne à l’échelle mondiale.

Une apparition inattendue de la ministre dans le clip

Dans un trait d’humour, Françoise Remarck a aussi remarqué sa propre apparition dans le clip, un détail qui a amusé les fans. Elle a lancé un défi amusant en invitant le public à participer au Djeneba Djaba Challenge et espère que le morceau continuera à battre des records. Elle a également profité de l’occasion pour encourager d’autres collaborations entre artistes ivoiriens, faisant notamment un clin d’œil à Suspect 95 et Roseline Layo pour leur featuring récent, ainsi qu’à Apoutchou National et Innoss’B.

Un succès qui dépasse les frontières

Avec ce morceau, Debordo Leekunfa ne se contente pas de marquer des points en Côte d’Ivoire : il conquiert un public international, ce qui fait rayonner la culture ivoirienne bien au-delà des frontières. Ce succès sans précédent illustre à quel point les artistes ivoiriens peuvent, grâce aux plateformes numériques, s’imposer sur la scène musicale internationale.