Aïda Muluneh : l’art et la femme africaine à Abidjan

Depuis son arrivée à Abidjan, la photographe éthiopienne Aïda Muluneh ne cesse de captiver l’attention avec ses œuvres vibrantes, riches en symboles et en couleurs. Son exposition « This is where I am », présentée à la galerie LouiSimone Guirandou, est une véritable ode à la culture africaine et à la place de la femme dans l’art contemporain.

C’est bien plus qu’une simple exposition, c’est une véritable conversation artistique à l’échelle du continent. Elle transcende les frontières et les galeries pour toucher à la fois les communautés locales et internationales.

Une immersion dans l’univers d’Aïda Muluneh

Aïda Muluneh est bien connue pour ses photographies éclatantes qui mêlent couleurs primaires et références culturelles à son pays natal, l’Éthiopie. L’exposition, visible jusqu’au 9 novembre 2024 à la galerie LouiSimone Guirandou d’Abidjan, présente une série de portraits surréalistes de femmes. Ces œuvres réinterprètent la majesté féminine africaine à travers une esthétique singulière. Les murs de la galerie, peints en bleu, rouge et jaune, viennent magnifier ces œuvres, créant un contraste frappant qui attire l’œil.

Une exposition publique et accessible

L’originalité de l’exposition ne s’arrête pas aux murs de la galerie. En effet, Aïda Muluneh a toujours eu à cœur de rendre son art accessible au plus grand nombre. Son travail a d’abord été exposé sur des arrêts de bus à New York, Boston, Chicago et Abidjan. Cela a été rendu possible grâce à une collaboration avec le Public Art Fund, une organisation artistique new-yorkaise. Selon l’artiste, exposer ses œuvres dans l’espace public permet d’impliquer des communautés souvent éloignées des galeries et musées. C’est aussi une façon de créer un nouveau dialogue artistique entre l’Afrique et le reste du monde.

L’émotion au cœur de l’art

Gazelle Guirandou, directrice de la galerie, a été séduite par la dimension personnelle du travail d’Aïda Muluneh. Les œuvres de l’artiste évoquent non seulement son passé éthiopien, mais elles parlent également aux sensibilités de ceux qui ont vécu ou connaissent la culture éthiopienne. « Ces images me rappellent mon enfance en Éthiopie », confie Gazelle Guirandou. Cette intimité dans l’art permet aux spectateurs de se connecter émotionnellement à l’œuvre, au-delà de la simple contemplation visuelle.

Un port d’attache à Abidjan

Cela fait maintenant cinq ans qu’Aïda Muluneh a choisi Abidjan comme point d’ancrage artistique. La capitale économique ivoirienne lui offre une liberté et une énergie créative qu’elle peine à retrouver ailleurs, notamment en Éthiopie. C’est dans cette ville dynamique qu’elle trouve son équilibre et qu’elle a pu donner vie à ses créations les plus récentes.

Un engagement pour la photographie africaine

En plus de son travail personnel, Aïda Muluneh joue un rôle clé dans l’émergence de nouveaux talents africains. En tant que fondatrice de l’Africa Photo Fair, qui se tiendra du 31 octobre au 30 novembre 2024 à Abobo, elle met en lumière la photographie africaine sous toutes ses formes. Cet événement annuel est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art, les collectionneurs et les photographes émergents du continent.