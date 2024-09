Mathieu Jean Gensin : L’âme négro-caraïbe dévoilée à Abidjan

En Côte d’Ivoire, une double exposition célèbre les 90 ans de l’artiste martiniquais Mathieu Jean Gensin. Cet événement reconnaît son influence majeure sur le mouvement négro-caraïbe. Ce courant artistique a profondément marqué l’Afrique et les Caraïbes. Installé à Abidjan depuis plus de six décennies, Gensin a su tisser des liens forts entre ses racines caribéennes et la culture ivoirienne.

Mais au-delà des simples hommages, cette exposition nous plonge dans l’univers mystique et envoûtant de l’artiste.

L’hommage à un maître du mouvement négro-caraïbe

Depuis le 14 septembre 2024, les amateurs d’art à Abidjan ont l’opportunité de découvrir l’œuvre de Mathieu Jean Gensin à travers deux expositions marquantes. La première exposition se tient au Musée des cultures contemporaines Amadou Tounkara (MuCAt) à Abobo. Elle offre un voyage à la recherche des origines de l’artiste.

Intitulée « À la quête de mes origines : entre initiations et transmissions », elle met en lumière les thèmes mystiques chers à l’artiste. Des œuvres comme Rituels reflètent l’influence des rites ancestraux ivoiriens et caribéens. Elles présentent des personnages en consultation, entourés de masques et de fétiches.

La seconde exposition est prévue à partir du 27 septembre à l’Institut Français d’Abidjan pour dévoiler des œuvres plus récentes. Elle est le fruit de collaborations avec des artistes du street art abidjanais, comme Zifu et Zoro Zipa. L’influence de Gensin ne s’arrête donc pas à son passé. Elle continue de façonner les jeunes générations d’artistes ivoiriens.

Le mouvement négro-caraïbe : une quête identitaire profonde

Dans les années 1970, Gensin, aux côtés d’autres artistes comme Serge Hélénon et Louis Laouchez, a fondé le mouvement négro-caraïbe. Ce courant a pour ambition de redonner une visibilité et une légitimité aux arts plastiques des Antilles. Ces artistes revendiquent une identité culturelle syncrétique et fusionnent traditions africaines et européennes. Cela leur a permis de créer un langage plastique vibrant.

L’inspiration caribéenne et l’influence ivoirienne se mêlent dans des toiles expressives où couleurs et formes reflètent les racines profondes de l’âme noire. Avec sa vision unique, Gensin a montré que l’art pouvait servir de vecteur de réconciliation. Il a ainsi réussi à unir les différentes influences qui ont marqué l’histoire des Antilles et de l’Afrique. La Côte d’Ivoire, terre d’accueil, a offert à l’artiste un cadre idéal pour faire éclore ses créations, dans une démarche nourrie par les rites et les coutumes locales.

Vohou Vohou : l’art de la récupération et de l’innovation

Au milieu des années 1980, Mathieu Jean Gensin a également contribué à la naissance du mouvement Vohou Vohou. Inspiré par les traditions artistiques africaines et la quête identitaire des peuples caribéens, ce courant prône l’utilisation de matériaux de récupération pour créer des œuvres originales

Les artistes Vohou Vohou utilisent des écorces de bois, de la toile de jute et des pigments naturels pour exprimer leur art. Cette approche, loin des matériaux coûteux importés, valorise les ressources locales tout en s’inscrivant dans une esthétique profondément négro-africaine.

Les œuvres de Gensin interrogent les symboles et les mythes ancestraux, souvent centrés sur le masque, cet intermédiaire entre le monde visible et invisible. Ce travail trouve son essence dans une quête perpétuelle des origines, cherchant à capter la force des esprits créateurs à travers des compositions innovantes et expressives.

Un héritage intemporel

À 90 ans, Mathieu Jean Gensin continue d’inspirer les générations d’artistes en Côte d’Ivoire et au-delà. Son œuvre, fruit d’une recherche identitaire et spirituelle, demeure un pont entre les cultures caribéennes et africaines. Avec 22 expositions collectives à travers le monde, Gensin a su inscrire son nom dans l’histoire de l’art contemporain. Les récentes expositions à Abidjan témoignent de l’importance de son héritage et de la richesse de son parcours.