Climat : l’Afrique en quête de financements à Abidjan pour préparer son avenir

Face à l’urgence climatique, l’Afrique se mobilise. La 12e Conférence sur le Changement Climatique et le Développement en Afrique (CCDA-XII) réunit à Abidjan les acteurs clés du continent pour faire entendre sa voix et proposer des solutions. Entre plaidoyer pour des financements adaptés et appel à l’action, l’Afrique prépare son avenir climatique.

L’Afrique en première ligne face au défi climatique

La capitale économique ivoirienne accueille jusqu’au ce soir la douzième Conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique (CCDA-XII). Ce rendez-vous crucial, organisé par le gouvernement ivoirien en partenariat avec ClimDev-Afrique, se tient en parallèle de la réunion spéciale de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE).

« La lutte contre le changement climatique est le plus grand défi du siècle« , a déclaré Jacques Assahoré Konan, ministre ivoirien de l’Environnement, en ouverture de la conférence. Il a souligné l’injustice criante à laquelle fait face le continent : bien que responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l’Afrique en subit les conséquences les plus dévastatrices.

Un appel pressant pour des financements innovants

La question du financement de l’adaptation climatique est au cœur des débats. Hanan Morsy, Secrétaire exécutive adjointe de la CEA, a mis en lumière l’écart considérable entre les promesses internationales et les besoins réels du continent. Malgré l’engagement de 100 milliards de dollars annuels, les fonds mobilisés restent largement insuffisants face aux 1 300 milliards nécessaires. Pour combler ce fossé, Mme Morsy plaide pour des solutions de financement novatrices qui préservent les économies africaines d’un surendettement. Elle propose notamment de tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et de renforcer les partenariats public-privé (PPP).

Josefa Correia Sacko, Commissaire de l’Union africaine à l’agriculture et à l’environnement, a quant à elle estimé à 3 000 milliards de dollars les besoins de financement de l’Afrique pour honorer ses engagements climatiques d’ici 2030.

Vers la COP29 : l’Afrique prépare sa feuille de route

Les discussions d’Abidjan s’inscrivent dans la perspective de la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan, rendez-vous majeur des négociations climatiques mondiales. L’Afrique entend y jouer un rôle de premier plan, forte des avancées présentées lors de la CCDA-XII.

Le développement des énergies renouvelables figure parmi les priorités du continent. Les participants ont souligné l’urgence d’accélérer leur déploiement, source d’emplois et de croissance économique durable. La mobilisation d’investissements massifs et le renforcement des capacités locales sont au cœur de cette stratégie. À Bakou, les pays africains plaideront pour un soutien renforcé de la communauté internationale, axé sur des mécanismes de financement adaptés, le transfert de technologies et le renforcement des compétences. L’objectif : garantir une transition énergétique juste et équitable, respectueuse des spécificités du continent.