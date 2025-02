DAZN confie la distribution des droits de la Coupe du Monde des Clubs 2025 en Afrique à Iris Sport Media

DAZN , le géant du streaming sportif poursuit son développement stratégique sur le continent africain en s’associant avec des acteurs locaux pour maximiser la diffusion de la compétition élargie à 32 équipes.

DAZN, géant du streaming sportif, poursuit son expansion stratégique sur le marché africain en confiant à Iris Sport Media la distribution des droits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 en Afrique subsaharienne. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de sublicence active amorcée par DAZN après l’acquisition des droits exclusifs mondiaux du tournoi en décembre dernier, dans le cadre d’un contrat estimé à près d’un milliard de dollars.

L’accord entre DAZN et Iris Sport Media, dirigé par l’ex-président d’IMG Media, Ioris Francini, garantit une diffusion élargie du tournoi à travers l’Afrique, un continent où le football est une véritable passion populaire. Iris Sport Media ne travaillera pas seule dans cette mission : PC Plus Group Holding, société multisectorielle basée en Côte d’Ivoire, et Marketing & Media Solutions (MMS), agence suisse dirigée par Redha Chibani, joueront un rôle clé dans l’optimisation de la distribution des droits médiatiques.

Une montée en puissance dans le sport mondial

Créé en 2015, DAZN s’est imposé comme un acteur majeur du streaming sportif, adoptant un modèle disruptif basé sur l’accessibilité numérique plutôt que sur les chaînes traditionnelles. En quelques années, la plateforme a acquis les droits de compétitions prestigieuses comme la Premier League, la Liga, la Serie A, la Ligue 1 ou encore la Ligue des Champions féminine. Son ambition est de démocratiser l’accès au sport, une vision qui résonne particulièrement en Afrique, où les solutions de streaming peuvent s’avérer une alternative efficace aux modèles classiques de télévision payante.

Si DAZN a d’abord annoncé son intention de diffuser gratuitement la Coupe du Monde des Clubs, la plateforme a depuis adopté une approche plus stratégique, négociant des sublicences sur différents marchés. Après un premier accord conclu avec TelevisaUnivision pour la diffusion en langue espagnole aux États-Unis, l’Afrique devient ainsi l’une des priorités du groupe.

La Coupe du Monde des Clubs en Afrique : une histoire de passion et de concurrence

L’histoire des Coupes du Monde des Clubs en Afrique a toujours été marquée par un enjeu majeur : rendre l’événement accessible au plus grand nombre. Au fil des années, la compétition a été diffusée sur des plateformes variées, souvent entre les mains des grandes chaînes internationales comme beIN Sports, Canal+ Afrique ou SuperSport, qui se disputaient les droits de diffusion.

L’édition 2025 marque un tournant avec la participation d’un plus grand nombre d’équipes (32 au total), offrant ainsi une visibilité inédite au football africain. Le Mamelodi Sundowns, seul représentant de l’Afrique subsaharienne, tentera de rivaliser avec les géants du football mondial, tandis que les clubs nord-africains Ahly FC (Égypte), Wydad AC (Maroc) et l’Espérance de Tunis (Tunisie) chercheront à s’imposer parmi l’élite.

Vers un nouvel âge d’or du football télévisé en Afrique ?

L’implication de PC Plus Group et de MMS illustre l’importance croissante des acteurs africains dans la gestion des droits sportifs. PC Plus Group, sous la direction d’Issouf Bamba, s’est déjà distingué en garantissant la diffusion des événements de la World Athletics Series (2024-2029) et des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA dans 42 territoires africains.

Avec ce nouvel accord, DAZN, Iris Sport Media et leurs partenaires entendent révolutionner la consommation du football en Afrique subsaharienne. L’objectif est double : offrir un accès plus large aux compétitions internationales et moderniser le marché audiovisuel africain en favorisant des modèles de diffusion plus flexibles.