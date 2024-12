Miguel Cardoso, nouveau coach des Mamelodi Sundowns

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde du football africain. Miguel Cardoso, ancien entraîneur de l’Espérance Sportive de Tunis, prend les rênes du Mamelodi Sundowns, un club qu’il a pourtant éliminé en demi-finales de la Ligue des Champions africaine la saison dernière.

Ce choix audacieux suscite de nombreuses interrogations : peut-il transformer son ancien rival en force conquérante ?

Un technicien au palmarès impressionnant

Miguel Cardoso, 52 ans, est loin d’être un inconnu sur la scène footballistique. Avant de poser ses valises en Afrique du Sud, il a dirigé des clubs prestigieux au Portugal, en Espagne, en France, en Grèce, et plus récemment en Tunisie. Sous sa direction, l’Espérance de Tunis a atteint la finale de la Ligue des Champions. Il a marqué son passage par une élimination mémorable des Mamelodi Sundowns. Ce nouveau défi représente une première expérience en Afrique du Sud pour le technicien portugais.

Un héritage à faire fructifier

Cardoso succède à Manqoba Mngqithi, entraîneur local qui a mené les Sundowns à un septième titre consécutif en championnat sud-africain. Toutefois, les performances en Ligue des Champions et les résultats récents du club ont été jugés insuffisants. La situation a conduit à ce changement stratégique. Cardoso est attendu au tournant. Il devra non seulement maintenir la domination nationale des Sundowns, mais aussi renforcer leur compétitivité sur la scène continentale.

Un contexte chargé de symbolisme

L’arrivée de Cardoso au Mamelodi Sundowns intervient dans un contexte particulier. Ce même club qu’il avait privé de finale continentale pourrait maintenant profiter de son expertise pour écrire une nouvelle page de son histoire. Le prochain défi ne tardera pas : il débutera vraisemblablement sur le banc lors du match crucial contre le Raja Casablanca, dans le cadre de la Ligue des Champions africaine.

Un nouveau visage pour les entraîneurs portugais

Avec cette nomination, Miguel Cardoso rejoint un cercle de plus en plus grand de techniciens portugais opérant à un haut niveau. Il pourrait également représenter les couleurs sud-africaines lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs, où il retrouverait des compatriotes tels que Jorge Jesus et Abel Ferreira. Une nouvelle opportunité pour lui de briller sur la scène internationale.