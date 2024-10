Le tirage au sort de la Ligue des champions africaine 2024-2025 a été effectué, dévoilant des groupes riches en rivalités et des duels prometteurs.

La Ligue des champions africaine 2024-2025 promet d’être un véritable théâtre de batailles épiques entre les plus grands clubs du continent. Le tirage au sort de la phase de groupes, effectué ce 7 octobre au Caire par la Confédération africaine de football (CAF), a placé le champion en titre, Al Ahly, dans un groupe relevé avec le CR Bélouizdad, les Orlando Pirates et le Stade d’Abidjan.

Un tirage au sort plein de promesses

Le tirage de cette édition 2024-2025 a révélé des groupes riches en rivalités et en duels prometteurs. Al Ahly, véritable mastodonte du football africain, vise un troisième sacre consécutif, un exploit jamais réalisé dans l’histoire de la compétition. L’équipe dirigée par le Suisse Marcel Koller est devenue la référence, notamment après ses deux derniers titres. Cependant, la route vers la gloire s’annonce semée d’embûches avec des adversaires comme le CR Bélouizdad, champion d’Algérie, ou encore les Orlando Pirates, connus pour leur jeu flamboyant.

Les autres groupes ne sont pas en reste, avec des rencontres explosives à venir. Dans le groupe A, le TP Mazembe, cinq fois vainqueur de la compétition, devra faire face aux Young Africans, Al Hilal, et au MC Alger. De son côté, le groupe B voit affronter les Mamelodi Sundowns et deux géants marocains : le Raja Casablanca et l’AS FAR Rabat, sans oublier l’AS Maniema Union de la RD Congo.

Le calendrier des premiers chocs

Les premières rencontres de la phase de groupes, prévues pour le 26 novembre 2024, réservent déjà des duels palpitants. Voici les premiers matchs à ne pas manquer :

Groupe A : TP Mazembe contre MC Alger Jeunes Africains contre Al Hilal Omdurman

Groupe B : Mamelodi Sundowns contre AS Maniema Union Raja Casablanca vs FAR Rabat

Groupe C : Al Ahly contre Stade d’Abidjan CR Bélouizdad contre Orlando Pirates

Groupe D : Espérance de Tunis vs Djoliba Pyramids FC vs GD Sagrada Esperança



Ces rencontres promettent d’ores et déjà un festival de football, avec des équipes prêtes à en découdre pour franchir la première étape de cette compétition prestigieuse.

Al Ahly, l’ogre à abattre

Depuis deux saisons, Al Ahly règne en maître sur la Ligue des champions africaine. Invaincu depuis 24 matchs, le club égyptien n’a arrêté d’impressionner par sa solidité défensive et son efficacité offensive. Leur dernière défaite remonte à un cuisant 5-2 contre les Mamelodi Sundowns, ce qui fait d’eux l’équipe à battre cette année. Les Diables Rouges espèrent bien lever une fois encore le trophée pour entrer un peu plus dans l’histoire du football africain.

Pourtant, des adversaires de taille se dressent sur leur chemin. Le CR Bélouizdad, champion en titre en Algérie, a montré une grande régularité ces dernières années et compte bien se mesurer aux Cairotes. Les Orlando Pirates, quant à eux, représentent un danger venant d’Afrique du Sud, avec leur capacité à renverser les situations les plus compromises. Enfin, le Stade d’Abidjan cherchera à créer la surprise en se frottant aux plus grands.

Des chocs à suivre dans chaque groupe

Si Al Ahly attire l’attention, d’autres équipes de renom ambitionnent de marquer cette édition de la Ligue des champions africaine. Le TP Mazembe, grand habitué des grandes compétitions, souhaite renouer avec la gloire après une période de disette. L’Espérance de Tunis, toujours redoutable en compétition continentale, espère qu’elle aussi aller loin, tout comme les Mamelodi Sundowns, qui ont le potentiel pour soulever le trophée.

Le groupe D, avec l’Espérance et Pyramids FC, offre également un face-à-face explosif entre deux géants du football africain, tandis que les Mamelodi Sundowns seront méfier de la concurrence féroce des deux clubs marocains, le Raja et l’AS FAR, dans le groupe B.