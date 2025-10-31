Dakar 2026 : J-365 avant l’Afrique olympique, le Sénégal entre festivités et chantiers

Le compte à rebours officiel pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 a commencé. Ce 31 octobre marque l’entrée dans la dernière année de préparation avant le tout premier événement olympique organisé sur le continent africain. À Diamniadio et Dakar, les marteaux-piqueurs résonnent sur les chantiers.

La capitale sénégalaise se prépare à accueillir une série de festivités pour célébrer ce bel événement. Le pays affirme ainsi son ambition de s’inscrire durablement dans l’histoire olympique.

Le coup d’envoi des célébrations avec OMEGA et la mascotte

Le programme festif pour marquer cette dernière année s’annonce riche en symboles. Le Grand Théâtre de Dakar accueillera la présentation officielle de la mascotte des JOJ 2026. Le président Bassirou Diomaye Faye présidera la cérémonie, aux côtés de plusieurs dignitaires du Comité International Olympique (CIO).

Plus tard dans la journée, un autre moment important aura lieu : le dévoilement de l’horloge du compte à rebours OMEGA au cœur de Dakar. Chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, OMEGA matérialise ainsi le début du décompte d’un an avant l’arrivée des 2 700 jeunes athlètes attendus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Des infrastructures en pleine métamorphose

À un an de l’événement, Dakar, Diamniadio et Saly vivent au rythme des travaux. Deux sites majeurs connaissent une transformation spectaculaire. Le Stade Iba Mar Diop (Dakar) : dans le quartier historique de la Médina, l’ancien stade renaît sous une forme moderne et aux normes internationales. Il accueillera un terrain foot-rugby en gazon hybride, une piste d’athlétisme à neuf couloirs, un stade de handball de 3 000 places et un centre médico-sportif. La livraison est prévue pour fin mars 2026.

La Piscine Olympique (Point E) : trois bassins sont en construction autour du futur parc aquatique, un bassin de 50 mètres pour la compétition, un d’entraînement et une fosse à plongeon. L’ensemble, conçu dans une structure écologique, sera revêtu du matériau Myrtha, gage de performance et de durabilité.

« Dakar en Jeux » et coopération internationale

Les festivités se poursuivront en novembre avec la quatrième et dernière édition de « Dakar en Jeux« . Du 4 au 9 novembre, ce festival culturel et sportif mobilisera les communautés locales, les étudiants et les artistes autour des valeurs olympiques, dans les trois villes hôtes.

Sur le plan international, Dakar accueillera aussi les Journées Portes ouvertes des Comités Nationaux Olympiques (CNO) du 5 au 7 novembre. Près de 45 délégations viendront visiter les sites et renforcer la coopération en vue des Jeux.