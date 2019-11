Cristiano Ronaldo : mariage au Maroc, nouveau look, Ballon d’Or

Entre le mariage en cachette annoncé de Cristiano Ronaldo, son nouveau look et sa participation à la cérémonie du Ballon d’Or, c’est une cascade d’évènements concernant le joueur portugais, ami du champion marocain de kick-boxing, Badr Hari. Les détails.

C’est d’abord une nouvelle qui est partie d’un magazine, Novella 2000, basé en Italie. Ce journal a en effet révélé que Cristiano Ronaldo et sa fiancée, l’actrice portugaise Georgina Rodriguez, se seraient mariés à l’abri des regards, l’été dernier au Maroc. Une information qui a fait le tour de la planète avant qu’un attaché de presse de Cristiano Ronaldo ne sorte de sa réserve pour déclarer que le joueur et sa compagne ne se sont pas encore mariés. Une information qualifiée de « fake news » par les proches du joueur.

A peine ce sujet mis en veilleuse, voilà que Cristiano Ronaldo fait encore parler de lui. Ce mardi 26 novembre 2019, contre l’Atlético Madrid, même si le joueur ne s’est pas montré sous son plus beau jour, il a tout de même attiré les regards sur sa personne. La star de la Juventus s’est présenté sur le terrain avec une toute nouvelle coupe de cheveux pour le retour de la Ligue des champions. Coiffure plus longue, un serre-tête, voilà le look avec lequel le joueur s’est présenté, et qui était tout sauf dans ses habitudes.

Et pour boucler le tout, voilà qu’une information concernant la participation du joueur à la cérémonie du Ballon d’Or, prévue le lundi 2 décembre prochain au Théâtre du Châtelet, est soulevée. Il est fait état que le vainqueur du Ballon d’Or serait déjà connu. Une fuite tombée dans l’oreille de CR7. « Désormais, le problème pour France Football est de convaincre Cristiano Ronaldo de se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or lundi prochain. Le Portugais sait déjà qu’il ne l’a pas gagné, mais ce qui le contrarie encore plus, c’est qu’il pourrait être troisième derrière Virgil Van Dijk ». C’est ce qu’a confié l’ancien directeur adjoint du journal El Mundo, Francesc Aguilar.

Viendra, viendra pas. Qu’en sera-t-il ? Vivement lundi pour en savoir davantage.

