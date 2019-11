Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez mariés en secret au Maroc ? L’entourage de CR7 réagit !

Alors que l’information sur un probable mariage de Cristiano Ronaldo et l’actrice portugaise, Georgina Rodriguez, en secret au Maroc, met le feu aux réseaux sociaux, l’entourage du joueur a réagi.

La nouvelle est partie d’un magazine, Novella 2000, basé en Italie. En effet d’après ce journal, Cristiano Ronaldo et sa fiancée se seraient mariés à l’abri des regards, l’été dernier au Maroc. Donnant plus de détails sur le mariage, le magazine affirme que l’organisation du mariage aurait été confiée au grand ami de CR7, le célèbre Badr Hari. Et ce n’est pas tout, puisque selon toujours le magazine, l’ancienne star du Real Madrid aurait changé son testament pour y inclure sa nouvelle épouse.

Depuis cette publication, l’information a fait le tour du globe avec son lot de réactions. Suffisant pour qu’un attaché de presse de Cristiano Ronaldo sorte de sa réserve pour mettre les points sur les « i » ; en déclarant que le joueur et sa compagne ne se sont pas encore mariés. Une information rapportée par TMZ Sports. Les proches du joueur ont aussi réagi en qualifiant ces informations de « fake news ».

Concernant le numéro 7 du Portugal et de la Juventus Turin, il aurait récemment réaffirmé sa volonté d’épouser l’actrice portugaise, Georgina Rodriguez: « C’est une part de moi. Elle m’a tellement aidé. Bien-sûr, je suis amoureux d’elle. On va se marier un jour, c’est sûr. C’est également le rêve de ma mère », a-t-il lâché au présentateur de l’émission Good Morning Britain, Piers Morgan.

En attendant, Cristiano Ronaldo devra enfiler son maillot de la Juve, ce week-end, alors que ses coéquipiers et lui ont une rencontre de Serie A à disputer contre l’Atalanta Bergame de la pépite ivoirienne, Amad Diallo Traoré.

