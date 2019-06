Cristiano Ronaldo fait des folies !

Cristiano Ronaldo, l’ami du kick-boxeur marocain, Badr Hari, a fait des folies pour ses vacances passées sur la Côte d’Azur. Les détails.

Pour ses vacances, Cristiano Ronaldo, en compagnie de sa petite famille, a mis le cap sur la Côte d’Azur. Avec sa compagne Georgina Rodriguez, son fils Cristiano Jr, et ses jumeaux Eva et Mateo, âgés de 2 ans, le joueur de football, très ami au champion du monde de kick-boxing, le Marocain Badr Hari, a pris en location un yacht.

Et selon le magazine Closer, « le prix pour une semaine de location du yacht sur lequel la star de la Juventus de Turin se prélasse », s’élève à quelque 175 000 euros. Le bateau baptisé Africa I, mesure 47 mètres de long et comporte six cabines, une salle à manger, un jacuzzi, une salle de sport et une salle de cinéma.

Le yacht abrite aussi toboggan, qui permet au joueur de glisser pour plonger dans la mer méditerranéenne. Le magazine rappelle les revenus de Cristiano Ronaldo qui sont estimés à 113 millions d’euros bruts. Ce qui le classe juste derrière Lionel Messi, qui lui se retrouve avec un pactole de 130 millions d’euros.