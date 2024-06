Le Malawi est en deuil après la tragédie aérienne qui a coûté la vie au vice-président Saulos Klaus Chilima et à neuf autres personnes. L’accident s’est produit alors que l’avion militaire transportant le vice-président se dirigeait vers la ville de Mzuzu pour assister aux obsèques d’un ancien membre du gouvernement.

L’épave de l’appareil a été retrouvée ce mardi matin dans la forêt de Chikangawa, sans aucun survivant.

Une terrible tragédie annoncée par le Président

Dans une allocution télévisée, le Président Lazarus Chakwera a annoncé la nouvelle, décrivant l’accident comme « une terrible tragédie ». Il a exprimé sa profonde tristesse et a décrété un jour de deuil national, avec la mise en berne des drapeaux jusqu’au jour des funérailles. Le Président a également observé une minute de silence en hommage aux victimes.



L’avion militaire avait décollé lundi matin de la capitale Lilongwe. À l’approche de Mzuzu, la mauvaise visibilité a forcé le pilote à faire demi-tour. Peu après, les autorités ont perdu le contact avec l’appareil. Des photos de l’épave, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent l’avion en plusieurs morceaux, témoignant de la violence du crash.

Saulos Klaus Chilima : Une figure politique majeure

Saulos Klaus Chilima, âgé de 51 ans, était une figure centrale de la politique malawite. Il avait servi comme vice-président sous Peter Mutharika à partir de 2014 et de nouveau sous Lazarus Chakwera depuis 2020. Sa carrière avait été marquée par une suspension en 2022, liée à une enquête pour corruption. Les charges avaient été levées en mai 2024, permettant son retour en fonction.

La disparition du vice-président Chilima a suscité une onde de choc à travers le pays. De nombreuses personnalités politiques et citoyens ont exprimé leur tristesse et leur soutien aux familles des victimes. Les cérémonies funéraires prévues devraient être marquées par une grande émotion et un hommage national à ceux qui ont péri dans cette tragédie.