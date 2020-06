Election de l’opposant Lazarus Chakwera : le Malawi administre une belle leçon de démocratie à l’Afrique

L’élection présidentielle reprise au Malawi, le mardi dernier, n’a pas tardé à livrer son verdict. Elle a été remportée haut les mains par le leader de l’opposition, Lazarus Chakwera. Le nouveau Président a d’ailleurs prêté serment, il y a quelques instants. Le Malawi vient ainsi de donner une leçon de démocratie à toute l’Afrique.

Déclaré hier soir vainqueur de l’élection présidentielle reprise, avec 58,57% des suffrages exprimés et devançant son principal challenger, le Président sortant, Peter Mutharika de plus de 800 000 voix, Lazarus Chakwera, leader du MCP (Parti du congrès du Malawi), principal parti d’opposition du pays, a prêté serment toute à l’heure. « Je jure solennellement de remplir les fonctions de président de la République du Malawi et de préserver et défendre la Constitution », a déclaré le nouveau Président malawite au cours de la cérémonie d’investiture.

Les gémissements du Président sortant, qui dénonçait des irrégularités n’ont donc rien pu changer à la situation. Voyant venir son échec, Peter Mutharika avait crié à la fraude. « Nous pensons que la plupart des résultats envoyés à la MEC ne sont pas le reflet de la volonté du peuple », avait-il déclaré hier, avant la proclamation des résultats par la MEC. Pour lui, le Malawi venait d’organiser le « pire vote » de son histoire. Qu’à cela ne tienne. L’ex-pasteur, Lazarus Chakwera, s’est installé dans le fauteuil présidentiel, ce jour, qui fera date dans l’histoire, non seulement du Malawi, mais de toute l’Afrique.

En effet, il est de notoriété publique qu’en Afrique, un chef d’Etat en exercice ne perd jamais les élections quand il les organise. Les exemples qui corroborent cette thèse sont légion. Et le Malawi vient de se démarquer, depuis la vague de démocratisation qui s’est ouverte sur le continent depuis 1990, après le Bénin de Nicéphore Soglo en 1996, rejoignant la liste des pays où les urnes ont eu raison d’un Président en exercice.

Ce faisant, le Malawi s’est inscrit sur la liste des pays ayant connu une importante avancée démocratique sur le continent ces dernières années. Ce pays est allé plus loin que le Kenya qui, en 2017, est devenu le premier pays du continent où une élection présidentielle a été annulée pour fraudes, mais où la victoire est, tout de même, demeurée dans le camp présidentiel, à la fin.