Covid-19, Bilan 24H : 753 morts en France, 2569 aux Etats-Unis et 1 décès au Maroc

Alors que durant les dernières 24 heures, les Etats-Unis ont enregistré un lourd bilan, très lourd même, de 2 569 décès, la France déplore, elle, 753 morts pour la même durée alors qu’une « seule » personne a perdu la vie au Maroc.

Au Maroc, 227 nouveaux cas d’infection au Coronavirus ont été enregistrés, ce jeudi 16 avril 2020, portant le bilan à 2 251 cas confirmés de Covid-19. Ces chiffres ont été rendus publics par le ministère marocain de la Santé, qui indique également que le nombre de décès s’élève à 128 avec un seul nouveau décès enregistré au Maroc durant ces dernières 24 heures. Quant au nombre de guérisons, il s’élève à 247 qui ont recouvré la santé et sont rentrés chez eux.

Pour sa part, la France, qui compte108 547 cas de Coronavirus, avec 2 641 nouveaux cas en 24 heures, recense au moins 17 920 décès liés au Covid-19. Ce jeudi, la Direction générale de la Santé a déploré la mort de 417 nouvelles personnes en milieu hospitalier et 336 décès qui ont également été recensés dans les établissements sociaux et médico-sociaux tels que les Ehpad. Ce qui donne un lourd bilan en France avec 753 décès supplémentaires dénombrés ces dernières 24 heures. En tout, 31 305 personnes sont hospitalisées et 6 248 patients sont en réanimation.

A lire : Macron poursuit le confinement en France pendant que Mohammed VI distribue des masques au Maroc

Aux Etats-Unis, on compte, ce jeudi 16 avril 2020, 639 664 cas testés positifs au Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, ce pays, qui compte le plus de personnes infectées, dépassant l’Espagne, l’Italie, et la France, dénombre 2 569 morts, contre 2 228 morts la veille. Au total, 30 985 décès ont été dénombrés, dont au moins 10 000 dans la seule ville de New York. Pendant que l’ONU et l’OMS attendent un hypothétique vaccin contre le Covid-19, les Etats-Unis et les pays européens comptent leurs morts par centaine, si ce n’est pas par milliers. Contrairement au Maroc où le roi étale toute sa classe au vu des décisions prises pour combattre la maladie.

Ce jeudi 16 avril 2020, La situation mondiale de la pandémie du Covid-19 fait état de 2 064 668 cas confirmés pour un total 137 108 morts. L’Organisation Mondiale de la Santé craint une résurgence mortelle de la pandémie en cas de levée hâtive des mesures de confinement. L’OMS a par ailleurs indiqué que le Coronavirus est dix fois plus mortel que le virus de la grippe A (H1N1).

A lire : Mohammed VI donne une leçon à Emmanuel Macron sur la gestion de la crise du Covid-19