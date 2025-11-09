Coupe du monde U17 : le Sénégal écrase les Émirats arabes unis 5-0 et file en huitièmes de finale

Illustration Sénégal U17 face aux EAU

Les Lionceaux de la Téranga n’ont pas tremblé. En s’imposant largement 5-0 face aux Émirats arabes unis, le Sénégal U17 confirme sa montée en puissance dans le tournoi. Il a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 et avance désormais parmis les favoris.

Le Sénégal continue d’impressionner. Ce dimanche 9 novembre à Doha, les jeunes Lions de la Téranga ont balayé les Émirats arabes unis 5-0 lors de la troisième journée de la phase de groupes, assurant ainsi leur place en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17.

Dès les premières minutes, les protégés de Saliou Dia ont pris le contrôle du jeu. Pressing haut, jeu rapide, transitions efficaces : les Sénégalais ont dominé tous les secteurs. Le premier but est intervenu dès la 14 minute, signé Malick Cissésur sur penalty. Quelques instants plus tard à la 19 minute, Bakary Sonko entamait son récital en doublant la mise.

Les Émiratis, débordés, ont subi la loi du collectif sénégalais et concédé un troisième but avant la pause toujours par Bakary Sonko 41 minute.

Une démonstration offensive

Au retour des vestiaires, le Sénégal n’a pas levé le pied. Bakary Sonko toujours lui à l’heure de jeu pour le triplé et Victor Mendy auteur du cinquième but pourclore le score.

Face à une défense émiratie dépassée, la supériorité physique et technique des jeunes Lions a sauté aux yeux. Ce large succès, le deuxième du tournoi après la victoire contre le Costa Rica, témoigne d’une équipe en confiance qui monte en rythme.

Grâce à cette victoire, le Sénégal termine la phase de groupes avec 7 points et un goal-average de +1 par rapport à la Croatie, synonyme de première place du groupe et qualification directe pour les huitièmes de finale.

Cette performance conforte la réputation du Sénégal comme vivier du football africain. Cette génération U17 illustre la solidité du modèle de formation sénégalais, bâti sur la rigueur, la technique et la solidarité. Objectif, faire mieux que leurs ainés défaient en quarts de final il y a deux ans par la France.

Le prochain adversaire des Lionceaux sera connu prochainement, mais une chose est sûre : personne ne voudra croiser leur route après une telle démonstration.

