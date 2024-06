Côte d’ivoire, Drame à Cocody : un immeuble s’effondre, bilan incertain

Un immeuble R+2 s’est tragiquement effondré, ce mardi 4 juin 2024, à Cocody-Riviera-Palmeraie, dans l’agglomération abidjanaise. Les secours sont toujours mobilisés sur place et le bilan humain reste encore à déterminer.

Les faits se sont produits aux alentours du supermarché Socoprix, situé dans ce quartier résidentiel de l’est d’Abidjan. Les causes de l’effondrement demeurent pour l’heure inconnues. Alertés par des riverains, les pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux du sinistre.

Les opérations de secours sont en cours et d’importants moyens ont été déployés pour dégager les éventuelles victimes sous les décombres. L’incertitude plane sur le nombre de personnes présentes dans l’immeuble au moment du drame. Les secours explorent minutieusement les débris à la recherche de survivants.

Cas fréquents d’effondrements en Côte d’Ivoire

Cet effondrement n’est malheureusement pas un fait isolé en Côte d’Ivoire. Ces dernières années, plusieurs drames similaires ont endeuillé le pays, notamment à Abidjan en 2023. Ces tragédies mettent en lumière la question cruciale de la sécurité des bâtiments en Côte d’Ivoire.

Les causes de ces effondrements à répétition sont multiples : constructions non conformes aux normes, vétusté des bâtiments, manque d’entretien, etc. La population riveraine, encore sous le choc, exprime son indignation et son inquiétude. Des questions sur la qualité des constructions et le respect des normes de sécurité dans le quartier sont soulevées.

Le bilan exact de cet effondrement demeure incertain. Les secours poursuivent leurs recherches et communiquent au compte-gouttes les informations recueillies sur place. L’émotion et la solidarité sont palpables au sein de la communauté ivoirienne, qui attend des réponses et des mesures concrètes pour prévenir de telles catastrophes.