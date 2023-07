Côte d’Ivoire : effondrement d’un immeuble en construction, huit morts

L’effondrement d’un immeuble en construction a causé la mort de huit personnes en Côte d’Ivoire, selon des sources officielles.

Au moins huit personnes ont perdu la vie dans l’effondrement d’un immeuble en construction. Le drame, qui a en outre fait neuf blessés, a eu lieu dans la commune de Cocody, à l’Est d’Abidjan. L’annonce a été faite, ce dimanche 2 juillet 2023, par le ministère ivoirien de la Construction et de l’Urbanisme. C’est à l’issue de recherches dans les décombres que ce nouveau bilan a été fourni. Un précédent bilan faisait état de six morts.

Récurrences des effondrements d’immeubles

Selon les autorités ivoiriennes, l’effondrement est survenu vendredi dernier. L’on apprend en outre que le chantier ne disposait pas d’autorisation de construire. D’ailleurs, il est indiqué qu’en 2021, l’édifice a fait l’objet de nombreux contrôles. Selon les autorités ministérielles, de nombreuses injonctions d’arrêt des travaux auraient été notifiées au propriétaire. Sans suite. Un refus d’obtempérer qui a conduit à ce drame.

Les effondrements d’immeubles ne sont pas nouveaux dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. On se rappelle, en effet, en juin 2014, un immeuble de trois étages s’était effondré dans le quartier de la Djibi 2 à Angré, à Abidjan. Aucune victime n’a été déplorée à l’époque. L’immeuble avait cédé en raison des pluies diluviennes qui s’étaient abattues sur la capitale. Le bâtiment avait été construit sur un fossé, compte non tenu de toutes les règles de construction et d’urbanisme.

Enquête ouverte pour élucider le drame

A l’époque, les autorités avaient pourtant menacé de sévir et d’être plus regardant pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. « Nous allons frapper fort… Les propriétaires seront conduits devant les tribunaux et les sanctions seront appliquées », avait mis en garde le ministre ivoirien de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de l’époque, Mamadou Sanogo.

Entre février et mars 2023, au moins 13 personnes ont perdu la vie dans l’effondrement de deux immeubles, toujours en Côte d’Ivoire. A Abidjan, comme beaucoup de capitales africaines d’ailleurs, les nombreuses sollicitations en matière immobilière poussent les bailleurs à enfreindre les règles de construction. Ce qui expose les populations à des dangers pouvant attenter à leurs vies. Comme c’est le cas de l’effondrement de Cocody. A ce propos, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

