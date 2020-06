Côte d’Ivoire : après son mariage avec Aelyssa Darragi, Alpha Blondy fait encore parler de lui

Passée la tempête qu’avait soulevée son mariage avec la Tunisienne Aelyssa Darragi, la star ivoirienne du reggae, Seydou Koné, plus connu sous le nom d’Alpha Blondy, fait encore parler lui. Que s’est-il passé ?



La star du reggae ivoirien, Alpha Blondy, dans une vidéo, a fait un clin d’œil au chef du gouvernement de la Côte d’Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, à qui le musicien dit souhaiter une meilleure santé. Pour nombre d’Ivoiriens, ce message de Seydou Koné à l’endroit du patron de la Primature n’est pas fortuit.

Tendant un bouquet de fleur, Seydou Koné a lancé : « Bonjour mon frère Amadou Gon. Vraiment je voudrais une fois de plus te souhaiter un prompt rétablissement et surtout te dire que le pays t’attend, la famille t’attend et que nous t’aimons énormément. Tu es aujourd’hui le lion et tu seras encore demain le lion, le peuple a besoin de ce lion ».

« C’est pour ça que je me permets de te dire : Si tu es fatigué mon gars, tu tires le rideau et tu te reposes. Tu prends de la nourriture vitaminée et pas de prise de tête inutile. Tu as compris ? S’il te plait. Nous comptons trop sur toi », a insisté l’auteur de la chanson « Brigadier Sabari », qui a fait le tour de la planète.

« Le pays attend que tu reviennes en bonne santé. Vraiment mon frère, je voulais te dire ça. On t’aime beaucoup et tu nous tiens à cœur. Tu as compris ? Que Dieu dans sa miséricorde te rétablisse et t’accorde une longue vie. Qu’il te rende davantage vivace, plus qu’avant. Que Dieu nous aide. Que Dieu le miséricordieux mette sa main sur chacun de nous. Merci mon frère. Ces fleurs t’attendent à Abidjan. Viens vite ».

Nombreux sont les Ivoiriens qui pensent que, Alpha Blondy, en posant cet acte, a certainement voulu attirer l’attention du Premier ministre, qui, faut-il le rappeler, est le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Agé de 61 ans, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, est en séjour à Paris depuis le dimanche 3 mai 2020, pour y subir des examens médicaux. Ce à la suite de son hospitalisation pour avoir été atteint au Coronavirus.

On se rappelle que l’union d’Alpha Blondy avec le Tunisienne avait déclenché un tollé, avec notamment son ex-épouse et sa fille qui l’accusaient de trahison. En effet, Soukeïna Koné avait ouvertement accusé son père d’avoir épousé Aelyssa Darragi, à l’insu de sa mère, toujours dans les liens du mariage, selon elle. Il s’en était suivi des échanges houleux entre le père et la fille, par presse interposée.