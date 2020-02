Côte d’Ivoire : polémique après le mariage d’Alpha Blondy avec la Tunisienne Aelyssa Darragi

En Côte d’Ivoire, une vive polémique a été déclenchée par le mariage du musicien de reggae, Alpha Blondy avec la Tunisienne Aelyssa Darragi. Que s’est-il passé ?

C’est à la suite du mariage qui a été scellé entre le chanteur ivoirien, Koné Seydou plus connu sous le nom d’Alpha Blondy, avec la Tunisienne Aelyssa Darragi que Ran Young Hong-Koné, jusqu’ici présentée comme l’ex épouse du musicien de reggae, a effectué une sortie pour dire à qui veut l’entendre, qu’elle ne s’est jamais séparée de l’Ivoirien avec qui elle se dit toujours mariée..

« A partir du moment où la communication est impossible entre Koné Seydou dit Alpha Blondy et moi ( Ran ). J’ai décidé d’écrire une lettre à cœur ouvert (…). Tu as annulé mon billet retour à Abidjan (là où est ma maison)…Tu m’as piégée en me faisant croire que j’allais rendre visite à ma mère que je n’avais pas vue depuis 9 ans. Tu t’es démasqué’ », a accusé Ran Young Hong-Koné, qui précise au passage être toujours la femme légitime du chanteur.

« A présent, je voudrais te rappeler qu’il n’y a rien de mal au fait de te remarier mais sans m’avoir divorcée, moi qui suis légalement encore mariée à toi, tu commets un délit. Il est temps de dire la vérité et de me rendre justice. Tu ne considères même pas ta vieille partenaire qui t’a soutenu dans tous tes hauts et tes bas…Il n’y a rien à craindre dans la vie. Je veux seulement être comprise. Considère s’il te plaît le minimum de respect pour mes droits. J’ai eu 67 ans cette année. Fais ce qui te libèrera de ton mensonge », a souligné la Coréenne.

Une vive polémique est ainsi née, déclenchée par la fille du musicien et exacerbée par sa mère. En effet, dans un message publié sur les réseaux sociaux, ont indiqué les journaux locaux, Soukeina Koné déclarait que sa mère « avait été piégée par Alpha Blondy qui l’avait convaincue d’effectuer un voyager aux Etats-Unis ». Et selon la fille du chanteur, Alpha Blondy en a profité pour vivre son aventure amoureuse avec la Tunisienne Aelyssa Darragi.

