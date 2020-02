Côte d’Ivoire : Alpha Blondy épouse la Tunisienne Aelyssa Darragi (vidéo)

Alpha Blondy et la sulfureuse Aelyssa Darragi sont désormais unis par le lien sacré du mariage. Ils se sont officiellement dits « oui » devant Dieu et devant les hommes ce samedi. Vivant en concubinage depuis assez longtemps, le célèbre artiste a finalement « légalisé » sa concubine malgré l’opposition de ses enfants.

Jeudi 20 février, le célèbre auteur compositeur ivoirien et sa belle compagne, Aelyssa Darragi, d’origine tunisienne, se sont dits oui devant Dieu en célébrant leur mariage religieux en Côte d’Ivoire, à la mosquée centrale de la Riviera 2. Le samedi suivant, soit deux jours après, ils se sont unis devant les hommes avec la célébration de leur mariage civil célébré par le maire de la commune d’Abobo, dans les locaux de Sofitel Hôtel Ivoire.

Plusieurs hautes personnalités étaient présentes à l’occasion de cet évènement. On note entre autres la présence d’Hamed Bakayoko, ministre d’Etat ivoirien, le diplomate Inza Camara, la ministre Kandia Camara et son époux, etc. Cette nouvelle union vient sceller officiellement la rupture entre l’icône internationale du reggae et son ancienne compagne d’origine coréenne, Ran Young Hong-Koné.

En effet, c’est le 2 avril 2019 pendant la Pâques qu’Alpha Blondy avait rendu officiel son idylle en faisant une publication quelque peu énigmatique sur sa page Facebook, après avoir souhaité une bonne fête de pâques à ses fans et abonnés.

Quelques mois après, le couple avait accueilli son premier enfant, un garçon. Et ce fût au tour de la Tunisienne de prendre d’assaut Facebook pour dédier un message plein d’amour à son baby daddy. Dans son message, elle avait remercié la nature de lui avoir donné le grand amour, meilleur ami et confident de ses rêves ; et il ne s’agissait de nul autre que la star du reggae.

Une belle histoire d’amour que même les enfants de Blondy n’ont pas pu arrêter. Vive l’amour !