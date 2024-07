Côte d’Ivoire 2025 : Gbagbo en campagne, Ouattara se fait attendre

Candidat déclaré à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo a commencé sa campagne. Ce dimanche, c’est depuis Bonoua que l’ancien chef d’État a lancé un appel solennel pour vaincre Alassane Ouattara en 2025.

À un peu plus d’un an du scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire, l’ancien Président, Laurent Gbagbo, candidat déclaré, est déjà en train de déblayer le terrain. Ce dimanche, c’est à Bonoua, fief de son ex-épouse, Simone Ehivet, qu’il s’est rendu pour lancer une série de meetings. Sur place, l’ancien Président est allé témoigner son respect et sa considération au roi des Abouré, peuple vivant au sud-est de la Côte d’Ivoire région dont fait partie la ville de Bonoua. Les propos de Laurent Gbagbo ne souffrent d’aucune ambiguïté : « Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025 », a-t-il lancé. Et pour ce faire, il appelle à l’unité.

Gbagbo veut faire feu de tout bois pour battre Ouattara

Depuis Bonoua, Laurent Gbagbo appelle tous les Ivoiriens fatigués de la gestion du RHDP à se joindre à lui pour qu’ils fassent front commun contre le régime Ouattara. « Je lance un appel au rassemblement, commence-t-il. Un appel à toutes les forces politiques, à tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là, de venir et ensemble, nous allons travailler ». Et d’ajouter : « J’ouvre mes bras et j’appelle mes collaborateurs à accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat », appelant à une collaboration sincère et loyale.

En se faisant le porte-flambeau de l’unité nationale, Laurent Gbagbo compte ainsi susciter une adhésion populaire qui pourrait venir à bout de l’inéligibilité qui continue de le frapper. Dans tous les cas, l’appel semble avoir reçu un écho favorable à Bonoua où la population est sortie nombreuse écouter l’ancien Président. Il n’est pas exclu que Simone Ehivet et son Mouvement des générations capables (MGC) répondent favorablement à l’appel de Bonoua. L’ex-Première Dame a laissé entrevoir, au cours d’une sortie médiatique, il y a quelques mois, la possibilité d’une réconciliation politique avec Laurent Gbagbo.

La candidature de Ouattara toujours attendue

En face, l’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara se fait toujours attendre. Dans son discours sur l’état de la nation délivré le 18 juin 2024, le Président ivoirien a volontairement choisi de faire durer le suspense, remettant l’annonce à « la prochaine fois ». Mais de quel suspense s’agit-il en réalité quand tous les signaux montrent depuis des années qu’il sera candidat ? La déclaration faite par son parti à la fin du mois de mai n’est-elle pas à elle seule déjà suffisamment claire ?

« Nous nous sommes tous accordés pour dire que ce qui est en jeu, c’est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2025 », avait affirmé Gilbert Koné Kafana, président du directoire du parti. Lorsqu’on ajoute à cela les propres propos du Président Ouattara en 2019 quand il disait qu’il serait candidat si les gens de sa génération – Bédié et Gbagbo – l’étaient aussi, la réponse devient très claire. Puisque Laurent Gbagbo est candidat cette fois-ci. C’est une simple question de déduction.