Côte d’Ivoire : Ouattara «candidat naturel» du parti au pouvoir pour un 4e mandat

Le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, est le « candidat naturel » du parti au pouvoir. Tel en a décidé le Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), hier lundi. Cette annonce est synonyme d’une candidature du Président pour un quatrième mandat lors du scrutin qui se tient en 2025.

Lors d’une réunion tenue lundi 27 mai à Abidjan, le parti présidentiel de Côte d’Ivoire a été on ne peut plus clair. « Nous nous sommes tous accordés pour dire que ce qui est en jeu, c’est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2025 », a déclaré Gilbert Koné Kafana, président du directoire du parti.

Multiplication des appels à la candidature d’Alassane Ouattara

Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix a abondé dans le même sens. « Toutes nos énergies doivent être tournées vers l’objectif : Gagner l’élection présidentielle au premier tour et avec un score suffisamment large pour annihiler toute contestation. C’est notre candidat et c’est la volonté du parti. Nous irons lui demander d’accepter », a déclaré le responsable face à la presse.

Litre : Pascal Affi N’Guessan annonce sa candidature à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire

Alors que l’élection présidentielle est prévue pour se tenir en octobre 2025, les appels à la candidature de chef de l’État se multiplient ces derniers temps. S’il accepte de se présenter à ce scrutin, Alassane Ouattara, âgé de 82 ans, briguera un quatrième mandat. Pour l’heure, le Président ne s’est pas encore prononcé sur le sujet. Quoique la Constitution actuelle l’autorise à être candidat jusqu’en 2030.

Laurent Gbagbo principal challenger d’Alassane Ouattara

Comme principal challenger, Alassane Ouattara pourrait voir Laurent Gbagbo tenter de lui barre la route. Aujourd’hui âgé de 78 ans, l’ex-Président a été investi par son parti, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). Une investiture intervenue le 10 mai dernier. « La procédure de désignation du président Laurent Gbagbo comme candidat du PPA-CI à l’élection présidentielle de 2025 a été faite conformément aux statuts et règlements intérieurs du parti ».

C’est ce qu’avait indiqué la présidente du Comité de contrôle du PPA-CI, Marthe Agoh. « Le Comité de contrôle souscrit délibérément au choix de la convention, en faisant de Laurent Gbagbo, le candidat du PPA-CI à l’élection présidentielle de 2025 », a poursuivi le responsable. Seulement, l’ancien dirigeant est frappé d’une inéligibilité en raison de sa condamnation à vingt ans de réclusion, dans l’affaire du braquage la BCEAO.