Congo-Brazzaville : la foire de l’artisanat en pleine activité

Brazzaville accueille la Foire Internationale de l’Artisanat du Congo, un événement mettant en valeur la richesse de l’artisanat local et international.

Depuis le 12 août, Brazzaville, la capitale congolaise, est le théâtre d’un événement majeur : la deuxième édition de la Foire Internationale de l’Artisanat du Congo (Fiac). Cette rencontre, qui se déroule jusqu’au 25 août, est bien plus qu’une simple exposition. C’est un véritable creuset où se mêlent échanges culturels, partages d’expertise, et opportunités commerciales pour les artisans venus de diverses régions du Congo et au-delà.

Les talents locaux à l’honneur

Parmi les exposants, Sidonie Andzemou, une sexagénaire venue tout droit de la région de la Likouala, dans le nord du Congo, attire les regards avec son stand richement fourni. Accompagnée de quatre autres artisans, elle met en lumière les savoir-faire locaux dans des domaines aussi variés que la couture, le tissage, la vannerie, et l’ameublement en bois. Cependant, le chemin pour parvenir à Brazzaville n’a pas été sans embûches, certains de leurs objets étant encore en transit en raison des difficultés d’accès.

La Fiac n’est pas seulement un événement local. Des artisans venus d’autres pays africains, tels que le Tchad, y participent également. Chantal Matteul, représentant le Tchad, expose des tissus teints à la main, des produits capillaires à base de chébé et de beurre de karité, témoignant de la richesse et de la diversité des traditions artisanales du continent.

L’artisanat face aux défis de la protection et du financement

Bien que l’enthousiasme soit palpable, les défis qui entourent le secteur de l’artisanat ne sont pas négligeables. Jacqueline Lydia Mikolo, ministre congolaise en charge de l’Artisanat, a souligné l’importance de protéger les œuvres artisanales par des droits de propriété intellectuelle et de trouver des solutions pour financer ce secteur vital. « Nous devons magnifier l’artisanat d’art, ainsi que l’artisanat des services et de production », a-t-elle affirmé, tout en insistant sur la nécessité de relever ces défis pour garantir la pérennité et la reconnaissance de l’artisanat congolais à l’échelle mondiale.