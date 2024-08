Sassou N’Guesso célèbre le 64ème anniversaire l’indépendance du Congo

Inspiré par l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry, c’est par un appel « à la responsabilité » que le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso, a célébré le 64ème anniversaire de l’Indépendance de son pays, le jeudi 15 août 2024, sous le triptyque « Patriotisme, Responsabilité et Bonne Gouvernance »

« Le sens de la responsabilité nous interpelle et nous rappelle aussi cette opinion d’Antoine de Saint- Exupéry lorsqu’il dit que : « être un homme, c’est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tous », a ainsi déclaré le président Denis Sassou N’Guesso dans son message radio-télévisé du 14 août 2024 à la Nation congolaise. Ajoutant : « Cela m’inspire de placer la célébration du 64ᵉ anniversaire de l’accession de notre pays à sa souveraineté, sous le sceau de la responsabilité ».

Solidarité entre les générations

Face à un monde qui change rapidement, « la mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et moderniser le pays, en assumant leur responsabilité demain. Et les jeunes doivent avoir une attitude positive vis-à-vis des infrastructures déjà construites à grands frais par les aînés, car celles-ci leur permettront de se consacrer aux défis de leur temps. » a-t-il ajouté en substance. « Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. » Cette solidarité intergénérationnelle doit fonctionner dans les deux sens, avec une nécessaire humilité de la part des nouvelles générations, qui doivent apprendre de l’expérience des Anciens. Un thème naturel pour Fête nationale sous le signe de l’Unité.

La responsabilité du Congo face au réchauffement climatique

C’est ainsi que reprenant un thème qui lui est cher, Denis Sassou N’Guesso a également mis l’accent sur son combat, depuis plus de 40 ans, pour la préservation de l’environnement, face à l’urgence de protéger les populations des incidences nocives des changements climatiques, et en particulier du réchauffement de la planète. Cette responsabilité incombe tout particulièrement aux Congolais, puisque « L’avenir de l’humanité est dans les forêts qui constituent l’or de demain, non seulement pour le bois mais plus pour le carbone qu’elles séquestrent et l’oxygène qu’elles dégagent, vital à la survie de l’espèce humaine ».

C’est pourquoi la République du Congo célèbrait ce 15 août le 64ᵉ anniversaire de son accession à l’indépendance, sous le triptyque rassembleur « Patriotisme, responsabilité et bonne gouvernance ».