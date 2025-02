Conflit à l’Est de la RDC : l’ONU met en garde contre le danger d’une guerre régionale

De hauts responsables des Nations Unies (ONU) en Afrique ont averti, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, mercredi en fin d’après-midi, que l’offensive des rebelles soutenus par le Rwanda dans l’Est de la RDC menaçait la paix dans toute la région.

L’occupation des principales villes de l’Est de la RDC par le groupe rebelle M23 ces dernières semaines et les déclarations des principaux partis montrent que « le risque d’une conflagration régionale est plus réel aujourd’hui que jamais », a déclaré Huang Xia, envoyé spécial de l’ONU pour la région africaine des Grands Lacs, qui comprend la RDC, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda.

L’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas de Rivière, a appelé le Conseil à adopter rapidement un projet de résolution publié par son pays il y a deux semaines qui réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC, appelle à la fin de l’offensive du M23, au retrait des troupes rwandaises et à la reprise urgente des négociations. « Le risque d’une guerre régionale augmente chaque jour », a-t-il déclaré.

« Ces forces ont piétiné le droit international »

Le M23 est le plus important parmi plus de 100 groupes armés qui se disputent le contrôle des richesses minières de l’Est de la RDC. La région est riche en or et en coltan, un minéral essentiel utilisé dans les appareils électroniques grand public tels que les ordinateurs portables et les smartphones. Les rebelles sont soutenus par environ 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l’ONU.

« Il est impératif que ce conseil prenne des mesures urgentes et décisives pour empêcher une guerre régionale plus large », a, pour sa part, déclaré Bintou Keita, Envoyée spéciale de l’ONU pour la RDC. Bintou Keita, qui dirige également la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, a déclaré au Conseil de sécurité que le M23 continuait d’avancer, occupant la ville de Kamanyola, à l’intersection de trois frontières – la RDC, le Rwanda et le Burundi.

« Les dirigeants africains doivent diriger la résolution de ce conflit »

La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner a, pour sa part, exigé que le Conseil de sécurité ordonne le retrait immédiat des troupes rwandaises. « Ces forces ont piétiné le droit international, provoqué la mort et la dévastation et violé notre souveraineté », a-t-il souligné. L’ambassadeur du Rwanda auprès de l’ONU, Ernest Rwamucyo, a déclaré que « les dirigeants africains doivent diriger la résolution de ce conflit », critiquant le président de la RDC pour avoir recherché des sanctions contre son pays de la part des gouvernements occidentaux.

La veille, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU avait exprimé sa préoccupation face à l’escalade de la violence dans les provinces orientales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où les groupes armés ciblent de plus en plus les enfants déplacés ou vivant dans la rue en raison de la pauvreté. A titre d’exemple, la commission cite le cas de 45 enfants assassinés qui vivaient dans un refuge pour enfants abandonnés à Goma, une ville prise en janvier par les milices du groupe rebelle du Mouvement du 23 mars (M23).

Des enfants de la région privés de services de base

Dans le même temps, 30 autres filles de l’établissement ont fui vers le Rwanda voisin et vivent désormais dans les rues de la ville frontalière de Gisenyi. En revanche, « les violences sexuelles sont devenues un phénomène quotidien pour certains enfants dans les zones touchées par la violence », a souligné la commission, appelant à la fin de ces abus et à la négociation d’un cessez-le-feu.

Les experts de l’ONU dénoncent également que les attaques contre les infrastructures civiles, telles que les écoles et les hôpitaux, privent de nombreux enfants de la région des services de base. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) estime que sur les 26,4 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire en RDC, 15,4 millions sont des enfants. Quarante pour cent des 6,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays par le conflit en Afrique de l’Est sont également des enfants, et nombre d’entre eux, en dehors de l’école, sont fréquemment victimes de recrutement forcé et d’autres abus.

Reprise du trafic maritime entre Goma et Bukavu

Notons par ailleurs, le trafic maritime entre les villes de Goma et Bukavu a repris hier après plusieurs jours d’interruption en raison des combats entre l’armée et les rebelles du M23. Les routes étant en mauvais état dans une grande partie de l’Est de la RDC, les petits bateaux et ferries qui traversent le lac Kivu constituent depuis longtemps le principal moyen de transport des personnes et des marchandises dans la région.

En plus du transport des personnes, les bateaux transportent les marchandises des commerçants, notamment alimentaires, destinées à la vente au Sud-Kivu, ce qui. La reprise du trafic sur le lac Kivu ne signifie pas l’arrêt des combats dans l’est de la RDC. Les habitants affirment que les rebelles du M23 et l’armée continuent de se battre ailleurs dans l’est du pays.