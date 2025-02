Crise en RDC : le M23 s’empare de Bukavu après une progression fulgurante

Le M23 s’empare de Bukavu après une avancée fulgurante, aggravant la crise sécuritaire en RDC. Les forces congolaises se sont repliées, laissant la ville sous tension. Alors que la population redoute des exactions, Kinshasa accuse le Rwanda et rejette toute négociation.

Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Bukavu, capitale du Sud-Kivu, après une avancée rapide et quasi sans opposition. Les forces armées congolaises ont abandonné leurs positions avant que les insurgés n’entrent dans les quartiers nord-ouest de la ville. Cette prise intervient seulement quelques heures après l’occupation de l’aéroport stratégique de Kavumu, situé à une vingtaine de kilomètres de Bukavu.

Une ville sous tension

L’entrée du M23 plonge Bukavu dans l’angoisse. Les habitants, livrés à eux-mêmes, redoutent des exactions et une montée de l’insécurité. Les autorités locales ont quitté la ville, laissant la population face à une incertitude grandissante. La radio onusienne Okapi rapporte que la société civile avait appelé l’armée à éviter tout affrontement dans la ville pour empêcher un massacre. Mais l’absence des forces de sécurité renforce le sentiment d’abandon chez les habitants.

La chute de Bukavu s’inscrit dans une offensive plus large du M23, qui avait déjà conquis Goma fin janvier. En seulement quelques jours, les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs localités du Sud-Kivu, dont Ihusi, Kabamba et Kalehe-centre. Face à cette avancée, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) alerte sur une catastrophe humanitaire, avec plus de 350 000 déplacés en quelques jours.

A lire aussi : RDC : les rebelles du M23 annoncent la mort du gouverneur du Nord-Kivu

Des tensions diplomatiques grandissantes

Le gouvernement congolais dénonce une violation du cessez-le-feu conclu lors du sommet de Dar-es-Salaam du 8 février. Kinshasa accuse une nouvelle fois le Rwanda de soutenir activement le M23, des allégations que Kigali rejette en bloc. Pour les autorités congolaises, le M23 représente une organisation terroriste, rendant toute négociation impossible.

La chute de Bukavu est un fait marquant dans le conflit qui ravage l’est de la RDC. La situation reste extrêmement tendue, et les prochains jours seront déterminants pour l’avenir de la région.