Crise en RDC : le M23 appelle à des pourparlers de paix après avoir pris le contrôle de Bukavu

Le mouvement rebelle AFC/M23 actif dans l’Est de la République Démocratique du Congo a appelé à des pourparlers de paix directs avec le gouvernement congolais après avoir pris le contrôle de Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, dimanche 16 février.

Dans un communiqué publié dimanche soir, l’AFC/M23 a indiqué que ses forces sont entrées à Bukavu pour « rétablir la sécurité » et « assister la population », ajoutant que les forces gouvernementales et leurs alliés ont abandonné la ville, après avoir semé l’insécurité, pillé et commis des massacres. « Depuis le matin du dimanche 16 février 2025, nos forces œuvrent au rétablissement de la sécurité des personnes et de leurs biens, à la grande satisfaction de l’ensemble de la population », a déclaré le porte-parole de l’AFC/M23, Lawrence Kanyuka, dans le communiqué.

Le groupe a réitéré son appel au dialogue avec le gouvernement de Kinshasa pour s’attaquer aux causes profondes du conflit en cours et instaurer des réformes de gouvernance. L’AFC/M23 a également invité les forces politiques et sociales opposées à l’administration du président Félix Tshisekedi à se joindre à ce qu’elle a décrit comme une « lutte constitutionnelle » pour le changement.

« Les conditions d’un cessez-le-feu seront réunies si… »

Les environs de Bukavu ont été le théâtre de violents combats ces derniers jours entre les rebelles et la coalition gouvernementale, qui comprend les forces burundaises et les milices FDLR et Wazalendo. La chute de la ville de Bukavu aux mains du M23 fait suite à la prise vendredi de l’aéroport de Kavumu, situé à environ 25 kilomètres du centre-ville. Les rebelles ont exhorté samedi les forces burundaises à se retirer de la RD Congo, estimant que leur présence était injustifiée.

Les rebelles ont averti que toute action militaire contre leurs positions pourrait saper les efforts de paix et qu’ils se défendraient eux-mêmes. « Si l’armée congolaise et ses alliés abandonnent leur campagne militaire infructueuse, les conditions d’un cessez-le-feu seront réunies », a déclaré Kanyuka. Malgré les récentes pertes, notamment la chute de la ville de Goma au Nord-Kivu le 27 janvier, le gouvernement congolais a refusé les pourparlers avec les rebelles, affirmant que les négociations constitueraient une ligne rouge.