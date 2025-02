Le Président angolais assure que le dialogue avec le M23 est la seule solution à la crise en RDC

Le Président angolais João Lourenço a souligné le besoin urgent pour les autorités congolaises d’engager des pourparlers avec les rebelles de l’AFC/M23, affirmant que « le dialogue est la seule solution » à l’escalade de la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo.

Le Président angolais, Lourenço, qui est le médiateur du processus de Luanda soutenu par l’Union africaine pour la République Démocratique du Congo, a déclaré que d’autres dirigeants avaient invité le Président congolais à négocier avec les rebelles plutôt que de rechercher une solution militaire. L’AFC/M23 a pris le contrôle de la ville stratégique de Goma le 27 janvier et menace depuis d’avancer sur la ville de Bukavu en route vers la capitale Kinshasa.

« Le dialogue est la seule solution »

« Les autorités congolaises sont au courant et nous avons conseillé à Tshisekedi de parler à toutes les parties, y compris au M23 puisqu’ils sont citoyens congolais », a déclaré Lourenço, ce jeudi 14 février. Tirant les leçons de la guerre civile angolaise de 1975 à 2002, Lourenço a déclaré que « lorsqu’un conflit oppose des compatriotes les uns aux autres, le dialogue est la seule solution ».

« Ce bon exemple a été maintes fois répété pour rappeler au Président Tshisekedi que, tôt ou tard, il n’y aura aucune issue à ce [conflit] ». Lourenço joue le rôle de médiateur dans le processus de Luanda depuis la mi-2022, lorsque les rebelles avaient commencé à s’emparer des territoires de la province du Nord-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo.

Engager des pourparlers avec les rebelle

Sa réaction intervient près d’une semaine après que les dirigeants de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et ceux de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se sont rencontrés à Dar es Salam, en Tanzanie, et ont appelé le dirigeant congolais à engager des pourparlers avec les rebelles. Le dirigeant angolais a déclaré qu’il confierait le relais de la médiation du processus de Luanda à un autre chef d’État, étant désormais le nouveau président de l’Union africaine.

Le processus de Luanda, lancé pour apaiser les tensions diplomatiques entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo suite aux allégations selon lesquelles Kigali soutenait le M23, s’est heurté à un problème à la mi-décembre après que le gouvernement congolais a refusé de signer un accord qui ouvrirait la voie à des négociations directes avec les rebelles. Le conflit a atteint sa plus grande escalade avec la chute de Goma. Les dirigeants de l’EAC et de la SADC ont également décidé de fusionner le processus de Luanda et le processus de Nairobi pour l’Est de la République Démocratique du Congo en un seul processus.