Commerce au Maghreb : la Tunisie se rapproche de l’Algérie et s’éloigne du Maroc

Le commerce au Maghreb connaît une évolution significative, particulièrement en ce qui concerne la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Au cours des huit premiers mois de 2024, on observe un rapprochement notable entre la Tunisie et l’Algérie, tandis que les échanges commerciaux avec le Maroc déclinent de manière significative. Cette évolution s’inscrit dans un contexte où les équilibres géopolitiques et économiques régionaux sont en pleine mutation.

Rapprochement entre la Tunisie et l’Algérie

LeSelon l’Institut National de la Statistique, les exportations tunisiennes vers l’Algérie ont connu une augmentation impressionnante de +40,9 % depuis le début de l’année. Cette hausse témoigne d’un renforcement des liens économiques entre les deux pays, encouragée par des politiques de coopération bilatérale et une complémentarité économique accrue. L’Algérie représente pour la Tunisie un partenaire stratégique tant pour ses besoins énergétiques que pour des échanges diversifiés, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et des biens de consommation.

Le renforcement de cette coopération peut également être interprété comme une réponse aux défis économiques auxquels font face les deux pays, cherchant à diversifier leurs partenaires commerciaux dans un contexte mondial incertain.

Le déclin des relations avec le Maroc

À l’inverse, les relations commerciales entre la Tunisie et le Maroc sont en nette régression. Les exportations tunisiennes vers le Maroc ont chuté de 17,2 % durant la même période, reflétant un éloignement entre les deux pays. Ce déclin pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment des divergences politiques et économiques, ou encore une concurrence accrue sur certains marchés stratégiques, comme les produits agricoles et manufacturés.

Les tensions récentes au sein de l’Union du Maghreb Arabe, paralysée depuis des décennies, ont également exacerbé cet éloignement. Le manque de volonté politique du Maroc pour promouvoir l’intégration économique régionale limite les opportunités commerciales entre les pays du Maghreb, ce qui explique en partie la réduction des échanges entre la Tunisie et le royaume chérifien.

Les dynamiques internes au commerce tunisien

Le commerce extérieur de la Tunisie en 2024 montre des signes de reprise modérée. Les exportations globales ont augmenté de 2,1 %, soutenues par une hausse dans les secteurs agroalimentaire (+33 % grâce aux ventes d’huile d’olive) et énergétique (+20,7 %). Cependant, les importations, qui ont augmenté de 1,1 %, témoignent d’une économie toujours en demande de matières premières et de produits énergétiques.

Le solde commercial global reste déficitaire, bien que le déficit ait légèrement diminué, passant de -12 191,7 millions de dinars à -11 924,1 millions de dinars durant les huit premiers mois de l’année.

Une reconfiguration du paysage économique au Maghreb

Le rapprochement entre la Tunisie et l’Algérie et l’éloignement du Maroc illustrent la reconfiguration des échanges économiques au Maghreb. Alors que les tensions politiques et les divergences économiques freinent l’intégration régionale, des alliances bilatérales comme celle entre la Tunisie et l’Algérie se renforcent, au détriment des relations avec d’autres pays comme le Maroc. La diversification des partenaires commerciaux et le renforcement de la coopération économique régionale sont des enjeux cruciaux pour l’avenir économique du Maghreb.