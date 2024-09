Panne d’électricité géante en Tunisie : Sonelgaz à la rescousse

Face à une crise énergétique majeure, la Tunisie a reçu un soutien crucial de la part de son voisin algérien. Le 7 septembre, Sonelgaz, la compagnie algérienne d’électricité, a fourni à la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) une capacité exceptionnelle de 1000 mégawatts. Cette aide, déclenchée à la suite d’une panne dans une des principales centrales tunisiennes, met en lumière l’importance de la coopération régionale face aux défis énergétiques.

La défaillance d’une centrale tunisienne, d’une capacité de 400 mégawatts, a déclenché une situation d’urgence, menaçant l’approvisionnement en électricité de dizaines de milliers de foyers. Grâce à la réactivité de la compagnie algérienne Sonelgaz, la Tunisie a pu éviter d’importantes coupures de courant. L’injection de 1000 mégawatts a permis de stabiliser le réseau, assurant ainsi une continuité dans la distribution de l’électricité. Cette intervention rapide témoigne de l’efficacité des infrastructures algériennes et de la solidité du partenariat énergétique entre les deux pays.

Enquête en cours sur les causes de la panne

Les causes exactes de la panne de la centrale tunisienne ne sont pas encore officiellement établies. Toutefois, plusieurs facteurs sont évoqués, l’ancienneté des infrastructures, l’augmentation de la demande en électricité et les conditions météorologiques extrêmes qui auraient pu affaiblir le réseau. Les autorités tunisiennes ont lancé une enquête approfondie afin de déterminer les origines précises de l’incident et d’identifier les mesures correctives à prendre pour renforcer la résilience du système énergétique.

Il convient de rappeler que cette intervention en Tunisie s’inscrit dans une dynamique de solidarité régionale plus large, marquée par un autre geste significatif de l’Algérie il y a à peine vingt jours. Le 18 août dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’envoi urgent d’une cargaison de fioul au Liban, en proie à une crise énergétique sans précédent. Cette aide a permis de réactiver les centrales électriques libanaises, après que le pays eut subi des coupures de courant à grande échelle.

L’Algérie, un acteur clé de la solidarité régionale

Cette initiative en faveur du Liban montre que l’Algérie, par son rôle de fournisseur clé en énergie, s’affirme comme un pilier de la solidarité arabe et un acteur essentiel dans la stabilité énergétique régionale.

Le geste de Sonelgaz envers la Tunisie fait partie d’une coopération énergétique de longue date entre l’Algérie et la Tunisie. Il renforce les relations politiques et économiques entre les deux pays et souligne l’importance de renforcer la coopération énergétique entre les pays de la région. Ainsi, les projets futurs incluent la création de nouvelles interconnexions électriques, l’échange de savoir-faire technique et la mise en place de marchés d’électricité régionaux, qui pourraient améliorer la résilience des systèmes énergétiques en Afrique du Nord.