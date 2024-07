Sonelgaz : Le géant Algérien de l’électricité étend son emprise

Dans un contexte de demande énergétique croissante, Sonelgaz, le mastodonte algérien de l’électricité, déploie une stratégie ambitieuse alliant modernisation nationale et expansion internationale. Explications sur les contours de ce plan audacieux.

Un réseau national sous haute tension

Alors que le mercure grimpe, la consommation électrique algérienne s’envole pendant la période estivale, comme dans tous les pays du Maghreb. Face à des pics de demande atteignant des sommets inédits, Sonelgaz contre-attaque. « Onze nouvelles infrastructures viennent d’être mises en service », déclare Mourad Adjal, PDG du groupe. Transformateurs géants, lignes haute tension : l’arsenal déployé impressionne.

À Larbaâ, un monstre de 300 Mvar rugit désormais. Dans la capitale, Bab El Oued et Baraki Nord voient leurs artères électriques renforcées. Chaque été, c’est le même défi, mais c’est toujours un challenge de garantir une qualité de service en termes d’approvisionnement et de continuité.

L’Afrique de l’Ouest en ligne de mire

Mais l’appétit de Sonelgaz ne s’arrête pas aux frontières algériennes. L’électricien lance un projet ambitieux pour conquérir l’Afrique de l’Ouest. Nous ne vendrons pas seulement des kilowatts, mais aussi notre savoir-faire pourrait être la devise de l’entreprise. L’expertise de Sonelgaz est déjà une référence en Afrique où l’entreprise est présente en Mauritanie, au Congo, en Tunisie et en Libye.

L’ARREC, gendarme énergétique ouest-africain, voit d’un bon œil cette offensive algérienne. Pour cause : avec 10 000 KWh d’excédent, Sonelgaz pourrait être une des solutions à la pénurie chronique qui affecte la région.

Et l’Afrique n’est pas la seule ambition du groupe. Le P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a rencontré l’ambassadeur du Mexique en Algérie pour discuter du renforcement du partenariat économique entre Sonelgaz et les opérateurs mexicains. Les deux parties ont souligné les relations historiques entre les pays et exploré les opportunités de collaboration.

Du soleil dans les câbles

L’or noir a longtemps été le moteur de l’économie algérienne. Mais Sonelgaz entend participer à une évolution dans le domaine des recettes énergétique. Un projet titanesque de 15 GW solaires est dans les cartons. Et il ne faut pas trainer car la concurrence régionale s’intensifie également. Au Maroc et en Tunisie, l’ONEE et la STEG, les opérateurs locaux, ne restent pas les bras croisés même si la Sonelgaz part avec une longueur d’avance.