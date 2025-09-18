Classement FIFA : l’Espagne reprend la main, le Maroc reste patron de l’Afrique

La Roja récupère la première place mondiale devant la France et l’Argentine, tandis que le Maroc conserve son statut de meilleure nation africaine (11e) et continue de progresser vers la porte du Top 10. Derrière, plusieurs sélections du continent — Gambie, Madagascar, Ouganda, Libye — gagnent du terrain au gré des qualifications pour 2026.

Le nouveau classement FIFA replace l’Espagne au sommet, devant la France et l’Argentine, mais la dynamique africaine reste emmenée par le Maroc, désormais 11e mondial et premier du continent. Cette nouvelle progression d’une place confirme l’ancrage des Lions de l’Atlas aux avant-postes depuis leur épopée au Mondial 2022, avec une régularité qui les maintient dans le sillage immédiat du Top 10. Derrière le Maroc, le Top 5 africain est complété par le Sénégal (18e), l’Égypte (35e), l’Algérie (38e) et la Côte d’Ivoire (44e), un quatuor qui traduit l’intensité des qualifications pour la Coupe du monde 2026 sur le continent.

L’enjeu pour les hommes de Walid Regragui, déjà qualifiés pour la CAN à domicile et candidats assumés au statut de tête de série lors des prochains tirages, sera de transformer cette constance en résultats structurants face aux « gros » européens et sud-américains afin de franchir le dernier palier. À ce titre, la fenêtre internationale d’automne sera un test utile, alors que la hiérarchie au sommet s’est resserrée derrière l’Espagne.

Le peloton africain bouge : Gambie et Madagascar en éclaireurs

Au-delà de la locomotive marocaine, plusieurs sélections africaines signent de belles hausses. La Gambie progresse fortement (+8) et Madagascar grimpe de sept places, profitant d’une série de résultats positifs dans une zone CAF toujours plus disputée.

L’Ouganda et la Libye gagnent également du terrain, pendant que quelques équipes connaissent un coup d’arrêt — signe d’un classement rendu très mouvant par les éliminatoires intercontinentaux. À l’échelle mondiale, la Slovaquie réalise la plus grosse poussée du mois (+10, 42e), un repère utile pour mesurer l’amplitude des bonds possibles… et à reproduire côté africain.

Cette photographie confirme deux tendances : d’une part, l’Afrique s’installe durablement dans le haut du panier grâce à une base élargie de nations compétitives ; d’autre part, la prime aux résultats « utiles » (matches officiels, adversaires mieux classés) devient décisive à l’heure où les places se jouent à quelques décimales.

Prochain rendez-vous : la mise à jour du 23 octobre, qui dira si le Maroc peut enfin réintégrer le Top 10 et si le groupe de chasse africain poursuivra sa remontée.