Chroniqueurs arrêtés en Tunisie : musellement de la presse et climat de peur

En Tunisie, la liberté d’expression est en danger. Depuis juillet 2021, le Président Kaïs Saïed a concentré le pouvoir entre ses mains et multiplie les attaques contre les libertés individuelles et les droits fondamentaux.

Dans ce climat liberticide en Tunisie, les journalistes, les avocats et les voix critiques ne sont pas épargnés. Dernier exemple en date : l’arrestation de deux chroniqueurs radio et télévision, Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, accusés de « diffusion de fausses informations » pour avoir critiqué le régime. Même sort pour l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, arrêtée violemment pour des propos ironiques sur les migrants subsahariens.

Ces arrestations arbitraires ont été menées en vertu du décret 54, promulgué par Kaïs Saïed pour réprimer la diffusion de « fausses nouvelles ». Un texte liberticide critiqué par les défenseurs des droits humains et les organisations internationales. Les ONG d’aide aux migrants ne sont pas non plus épargnées. La présidente d’une association antiraciste est actuellement en garde à vue pour des soupçons de blanchiment d’argent.

Appel au respect des droits fondamentaux

Ces agissements ont provoqué une vague d’indignation. Des manifestations ont eu lieu pour exiger la libération des détenus politiques et le respect des droits fondamentaux. La communauté internationale a également appelé le Président Kaïs Saïed à revenir sur ses dérives autoritaires. Les observateurs jugent la situation en Tunisie alarmante. Ils estiment que le régime de Kaïs Saïed s’éloigne des principes démocratiques et bafoue les libertés fondamentales.

Mieux, ils sont d’avis que la presse tunisienne est muselée, les voix critiques étant réduites au silence avec un climat de peur qui s’installe. D’où l’alerte que l’avenir de la démocratie en Tunisie est en jeu. De son côté, la communauté internationale continue de faire pression sur le Président Kaïs Saïed pour qu’il respecte l’état de droit et les libertés fondamentales. La société civile tunisienne sonne la mobilisation pour faire barrage à cette dérive autoritaire.