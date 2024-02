La Tunisie poursuit son combat contre l’immigration clandestine portée par l’Afrique subsaharienne

Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir déjoué une tentative de migration irrégulière depuis les côtes de la ville de Sfax. Par ailleurs, 42 personnes originaires d’Afrique subsaharienne ont été interpellées au cours de l’opération.

Les routes de l’émigration clandestine continuent d’être fréquentées. Et les pays d’Afrique du Nord, situés non loin des côtes européennes, sont de plus en plus pris d’assaut par les migrants. Et la Tunisie, n’est pas en reste, plus qu’elle est souvent confrontée à ce fléau qui inquiètent l’Union Européenne.

Franchissement illégal de la frontière maritime

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la Direction générale de la Garde nationale tunisienne, a indiqué avoir « déjoué une opération visant à préparer le franchissement illégal de la frontière maritime et a arrêté 13 personnes originaires d’Afrique subsaharienne ». Le document des autorités de Mahrès, dans le gouvernorat de Sfax, a démantelé un vaste réseau. Pas que !

Selon les autorités tunisiennes ajoutent qu’une « maison de la région a également été perquisitionnée, deux passeurs ont été arrêtés ». Elles ont mis la main sur « 17 moteurs d’embarcations, des bidons d’essence, une embarcation, des denrées alimentaires, des bijoux et une somme d’argent en dinars tunisien ». La traque a permis d’interpeller des migrants en partance pour l’Europe.

Arrestation de 25 candidats originaires d’Afrique subsaharienne

« Une personne à bord d’un taxi transportant 4 personnes originaires d’Afrique subsaharienne vers la ville de Sfax pour participer à une opération de migration clandestine », ont en outre été interpellées. De même, 25 personnes originaires d’Afrique subsaharienne ont été appréhendées alors qu’elles s’apprêtaient à se rendre sur les côtes de la région pour regagner l’Europe.

La Tunisie est régulièrement le théâtre d’interpellation de candidats à l’émigration clandestine. Nombre d’entre eux étant originaires de ce pays d’Afrique du Nord. Pourtant, en septembre 2023, la Commission européenne avait alloué une aide de 127 millions d’euros à la Tunisie. Appui qui entre dans le cadre du protocole d’accord signé avec et l’Union européenne. Une partie de ce montant visait à réduire l’afflux de migrants irréguliers vers les côtes européennes. Visiblement, cet appui financier n’a pas permis de réduire les flux.